Yozgat Sorgun'da 68 yaşındaki erkek hasta meme kanserini yenerek sağlığına kavuştu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde erkeklerde nadir görülen meme kanserine yakalanan 68 yaşındaki Mesut Oğuzhan, geçirdiği ameliyat ve tedavilerle sağlığına kavuştu.

Uzun yıllar uluslararası tır şoförlüğü yapan 3 çocuk babası Oğuzhan, 2025'te sol göğsünde yaklaşık 2,5 santimetre büyüklüğünde kitle fark etti.

İlçe Sağlık Müdürü Onur Türkön'ün yönlendirmesiyle Sorgun Devlet Hastanesine başvuran Oğuzhan, ileri tetkikler için Yozgat'a sevk edildi.

Burada yapılan biyopsi sonucunda ikinci evre meme kanseri teşhisi konulan Oğuzhan, bu yıl Kayseri'de özel bir hastanede ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından 4 kür kemoterapi ve yaklaşık bir ay radyoterapi gören Oğuzhan, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları ailesinin ve yakınlarının desteğiyle geride bıraktı.

Tedavisinin ardından günlük yaşamına dönen Oğuzhan, düzenli sağlık kontrollerini sürdürürken, zamanını bahçe işleriyle uğraşarak ve kitap okuyarak değerlendiriyor.

Mesut Oğuzhan, AA muhabirine, geçen yıl sol göğsünün altında yaklaşık 2,5 santim çapında bir beze fark ettiğini ancak çok dikkate almadığını söyledi.

Türkön'ün yönlendirmesiyle Sorgun Devlet Hastanesinde muayene olduğunu anlatan Oğuzhan, "Doktora gösterdiğimde bunun iyi olmadığını, kanser olabileceğimi söyledi. Daha sonra beni Yozgat'a sevk etti. Orada biyopsi yaptırdım ve meme kanseri olduğumu öğrendim. Yozgat'taki altıncı erkek meme kanseri hastasıyım." dedi.

Oğuzhan, kanser teşhisini ilk öğrendiğinde üzüldüğünü ve moralinin bozulduğunu belirterek, başta eşi ve çocukları olmak üzere kardeşleri ve arkadaşlarının desteğiyle yaşadığı paniği kısa sürede atlatarak tedavi sürecine odaklandığını dile getirdi.

"Doktor kontrollerini ihmal etmesinler, zamanında gitsinler"

Hastalığının ikinci evrede teşhis edildiğini ifade eden Oğuzhan, şöyle konuştu:

"Sağlığımı kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmedim. Moralimi ve motivasyonumu hep yüksek tutmaya çalıştım. Hayatta çok basit gördüğümüz, günlük yaşantımızdaki şeylerin bile ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Hayat gerçekten çok güzel. Önemsiz gördüğümüz günlük şeylerin de ne kadar önemli olduğunu insan böyle zamanlarda anlıyor. Şu anda çok şükür iyiyim. Sağlığıma kavuştuğumu düşünüyorum. Kontrollerimi düzenli yaptırıyorum. Diğer insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Doktor kontrollerini ihmal etmesinler, zamanında gitsinler. Erkeklerde meme kanseri görülmez diye bir şey yok. Ben bunun en basit örneğiyim. Binde 2 de olsa, yüz binde 2 de olsa bu var."

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Onur Türkön ise meme kanserinin kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkeklerde de ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

Erkeklerin meme bölgesinde kitle, meme başında içe çekilme veya akıntı fark etmeleri durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önem taşıdığını vurgulayan Türkön, "Dünyadaki veriler incelendiğinde her 100 bin erkekte yaklaşık olarak 1,3 kişiye meme kanseri tanısı varlığı tespit ediliyor. Bu nedenle hastalık göz ardı edilebilmekte ve tanı konulmasında gecikmelere neden olabilmekte. Nadir görülen bir hastalığın Sorgun'da bir vatandaşımızda tespit edilmiş olması nedeniyle bunun farkındalık oluşturulması bizler için önemli." ifadelerini kullandı.

Türkön, kadınların da düzenli meme kanseri taramalarını yaptırmaları gerektiğini dile getirerek, 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yapıldığını hatırlattı.

Erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına dikkati çeken Türkön, "Kadınlarımızın düzenli taramalarını yaptırması, erkeklerin ise memelerinde fark ettikleri değişiklikleri ihmal etmemesi büyük önem taşıyor. Unutmayalım, erken teşhis bir tesadüf değil, zamanında yaptırılan sağlık kontrollerinin sonucudur." dedi.

Kaynak: AA