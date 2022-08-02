Yetiştiği yerde hiçbiri onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları

Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve ülkemizde adına sık rastlanmayan pek çok egzotik meyve çeşidi var. Rengarenk yapıları ve birbirinden farklı lezzetleriyle bu meyveler genellikle tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişiyor. Değişik lezzetinin yanı sıra birçok faydaları da bulunan bu meyvelerden bir tanesi de Jackfruit meyvesi.

JACKFRUİT MEYVESİNİN FAYDALARI

Ağırlığına rağmen ağaçta yetişen ve 'meyvelerin şahı' olarak da adlandırılan jackfruit'in faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli şöyle sıraladı;

"En önemli özelliklerinden biri çok yüksek lifli. Yüksek lifli olduğu için de tokluk hissi çok çabuk veriyor."

"Aslında tatlı bir meyve; fakat yüksek lifli olduğu için bağırsakları çalıştırıyor ve çok detoksike ediyor vücudu temizliyor o yüzden de kilo vermeye de yardımcı. Kanseri engelleyici etkisi var çünkü çok yüksek C vitamini var."

"C vitamini nedeniyle antioksidan desteği ve serbest radikallere karşı geliyor. Ciddi anlamda koruyucu etki var LDL'yi kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu düzenliyor. Bir de özellikle tiroid için içinde barındırdığı bakır nedeniyle tiroidi de düzenleyici etkiye sahip."

"Cilt için çok yararlı bir şeyi var. İçindeki tohumunu 6 gün suyun içinde bekletip o sıvıyı cildinize sürdüğünüzde ve bunu rutin olarak yaptığınızda pırıl pırıl parlayan da bir cildiniz oluyor. Yani şöyle bir meyve; bu kadar büyük bir meyve ama her şeyinden faydalanılabiliniyor rahatlıkla"