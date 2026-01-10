Sakarya'da kronik diz ağrısı tedavisine yönelik yeni enjeksiyon yöntemi geliştirildi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsünde görev yapan 3 doktor, akut ve kronik diz ağrısı tedavisine yönelik yeni enjeksiyon yöntemi geliştirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğretim üyeleri anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Doç. Dr. Onur Balaban ile algoloji (ağrı) uzmanı Dr. Rıdvan Işık, SAÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Keziban Karacan'ın desteğiyle akut ve kronik diz ağrılarını gidermeye yönelik çalışma yapmaya karar verdi.

Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası geçmeyen diz ağrılarını gözlemleyen ekip, yaklaşık iki yıllık araştırma sonucu içeriğini kendilerinin hazırladığı enjeksiyon yöntemi geliştirdi.

Ekibin, önce kadavralarda daha sonra hastalarda denenen yöntemle ilgili olumlu sonuç almasının ardından çalışmalarını ele aldıkları makale, uluslararası "Medicine Journal" dergisinde yayımlandı.

"Diz ağrısı olan hastalara umut olmaya çalıştık"

SEAH Korucuk Kampüsü Başhekim Yardımcısı Emre Uzun, AA muhabirine, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlarla tıp alanında literatüre yön veren konuma geldiğini belirterek, hastane bünyesindeki algoloji bölümünün çalışmalarının da bunun somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Geliştirilen yöntem sayesinde diz ağrısı olan hastalara umut olmaya çalıştıklarını dile getiren Uzun, "Nitelikli sağlık hizmeti vermenin yanı sıra yenilikçi yaklaşımlara, inovatif fikirlere de ışık tutmaya çalışıyoruz. Çalışmada emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Uzman doktor Rıdvan Işık da ameliyat sonrası ön diz ağrısını tek dozla geçirebilecek enjeksiyon yöntemi üzerine çalışma yaptıklarını anlattı.

Normalde ön dizin sinirlerini blokaj yaparken birçok iğne yapıldığını bildiren Işık, "Bazen bu iğneler de hastalarda motor blok dediğimiz güç kayıplarına neden oluyordu. Biz de hem güç kaybına yol açmayacak hem de motor bloku yapmayacak ama aynı zamanda ön dizin tamamını kapsayarak ağrıyı tek enjeksiyonla geçirebilmek üzere yola çıktık. Kadavra üstünde bunu gösterdik. Daha sonra hastalarımızda da deneyip çalışmanın başarılı, etkili olduğu görünce yayınını yaptık." diye konuştu.

Işık, ileri evre diz kireçlenmesi olan, ameliyat olmak istemeyen veya ameliyat sonrası ağrıları devam eden hastalara uygulanan yöntemle ağrılarının büyük oranda geçtiğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu tedavi, yardımcı bir tedavi. Hastalarımız ağrıları olduğunda egzersiz ve rehabilitasyon yapamıyor. Biz de ağrıları keserek hastalarımıza egzersiz ve rehabilitasyon için fırsat penceresi açmış oluyoruz. Bu sayede hastalarımızın egzersizle kaslarını kuvvetlendirerek hem yaşam kalitelerini artırmış hem de günlük rutin hayatlarına dönüşlerini sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok başarılı sonuçlar aldık"

Doç. Dr. Onur Balaban ise diz ağrısının ve kireçlenmenin, kronik ve çok yaygın bir sorun olduğunu söyledi.

Bu rahatsızlıkları bulunanların ameliyat ya da farklı enjeksiyon yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışıldığını anlatan Balaban, "Hem kronik ağrı çeken hem de ameliyat olan hastalarda tek enjeksiyon yöntemiyle diz ağrısını kesmeyi amaçladık. Bu yöntemi hastalarda uyguladık ve özellikle kronik ağrısı olanlarda çok başarılı sonuçlar aldık." dedi.

Balaban, dizin sinirsel olarak karmaşık yapısı nedeniyle zor bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu enjeksiyon ağrı kesici bir yöntem. Hastalarımız son derece rahatlıyor. Özellikle ameliyat olan ve diz protezi yapılan hastaların hızlıca ayağa kaldırılması, hareketlenmesi, ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon süreci ve hastaların erken taburcu edilmesi açısından faydası olacağını düşünüyoruz. Özellikle ameliyat olmak istemeyen veya kireçlenmesi çok belirgin olmayan hastalarda ameliyatı geciktirecek bir yöntem gibi gözüküyor."

"Uygulamadan memnun kaldım"

Hastalardan 68 yaşındaki Varol Dolgun ise protez ameliyatı olduğunu, sağ dizinde ağrıların devam ettiğini belirterek, "Sonra sol ayağım ağrımaya başladı. Sağ olsun hocam sol ayağıma enjeksiyon uyguladı, çok memnun kaldım. Protez olan ayağıma da yapıldı. Çok memnunum. Yürümem değişti, merdiven çıkamıyordum şimdi çıkıyorum. İğneyi vurulduktan sonra hemen kalkıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Allah razı olsun. İğneyi vurduralı 20 gün kadar oldu." diye konuştu.

Enjeksiyon yönteminin uygulandığı 59 yaşındaki Zeki Kamar, "Merdiven inip çıkamıyordum, yürüyemiyordum. Şimdi gayet iyiyim, ağrım yok. Merdivenleri inip çıkıyorum. Rampa çıkamıyordum, şimdi çıkabiliyorum." dedi.