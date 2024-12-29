Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi

Yeğeninden Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu

Yeğeninden Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ağır yemek borusu varis kanaması geçiren 60 yaşındaki siroz hastası Ali Özer, yeğeninin yaptığı karaciğer doku nakli ile hayata döndü. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Özer, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Antalya'da üç kez ağır yemek borusu varis kanaması geçiren 60 yaşındaki siroz hastası Ali Özer, "ciğerim" diye sevdiği yeğeninden yapılan karaciğer doku nakliyle yaşama tutundu.

Afyonkarahisar'da yaşayan Özer'e bazı rahatsızlıkları için gittiği hastanede siroz teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Özer, rahatsızlığı ilerleyince Antalya'ya geldi.

Başvurduğu merkezde kadavradan nakil listesine alınan Özer, bir yılda üç kez ağır özofagus (yemek borusu) varis kanaması geçirdi. Yoğun bakımda da kalan Özer'e doktorlar acil organ nakli yapılması gerektiğini söyledi.

Özer, yeğeni 29 yaşındaki Orhan Özer gönüllü olunca, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi hastaya yeğeninden karaciğer dokusu nakletti.

Yeniden hayata tutunan Özer, AA muhabirine, çok şiddetli kanamalar geçirdiğini, riskli süreç yaşadığını belirtti.

Kardeşinin gönüllü olduğunu ancak dokular uymayınca yeğenin de test verdiğini anlatan Özer, şunları söyledi:

"Buraya geldik, 10 gün içinde tüm işlemler tamamlandı. Yeğenim, 'amcama ciğerim feda olsun' dedi, karaciğerinden parça verdi. Duygulandım, onun sayesinde sağlığıma kavuştum. O benim ciğerim. Yeğenimle can ciğer olduk. Doktorlar, dördüncü kanamayı bünyemin kaldıramayacağını söylemişti, çok şükür kurtuldum."

"Yeni yıldan tek dileğim insanların organ bağışı yapması"

Orhan Özer de babasının dokuları uyumlu çıkmayınca kendisinin gönüllü olduğunu, amcasını hep sağlıklı görmek istediğini kaydetti.

Amcasının nakilden sonra hemen ayağa kalktığını bildiren Özer, "Amcam ailemizin baş tacı, birbirine kenetlenmiş aileyiz. Amcamın ağır kanamaları oluyordu, 'kaybedeceğiz' diye korkmuştum. Artık yüzü gülüyor, ona en anlamlı yılbaşı hediyesini, ciğerimin yarısını verdim. Yeni yıldan tek dileğim, insanların organ bağışı yapması. Bir ömür biterken, başkasına hayat verebilmek çok anlamlı." ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise yemek borusu varis kanamalarının "en ölümcül" kanamalardan olduğunu, nakille bu riskin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Bağışçının tüm radyolojik ve laboratuvar testlerinin uyumlu çıktığını vurgulayan Aydınlı, "Ameliyat başarılı geçti. Vericimiz ilk günden koridorlarda gezmeye başladı, hastanın da sağlığı gayet iyi. Yemek borusu varis kanamaları, çok riskli ve ölümcüldür. İlk kanamada ölüm riski yüzde 15'lerdeyken üçüncüde yüzde 70'lere çıkıyor, katlanarak artıyor. Yapılan tüm tedavilere rağmen kanama devam etmiş. Son çare nakil, inşallah artık kanamaları olmayacak." şeklinde konuştu.

Aydınlı, hastanın 2025'e en anlamlı hediyesiyle gireceğini ifade ederek, yeni yılda daha çok organ bağışı yapılmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
img

Galatasaray'a piyango vurdu! Takımın yıldızına göz dikti
img

İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
img

Yangında kalbi duran kediyi böyle hayata döndürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.