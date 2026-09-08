Uzun yıllardır kalp rahatsızlığı çeken hasta az uygulanan TAVI yöntemiyle sağlığına kavuştu

Bursa'da işlevini yitiren mekanik aort kapak protezi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 76 yaşındaki Şükran Can'ın kalbine, dünyada sınırlı sayıda uygulanan transkateter aort kapak implantasyonu??????? (TAVI) yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirildi.

İzmir'de yaşayan Can'ın kalbine 46 yıl önce mitral metal kapak, 26 yıl önce mekanik aort kapağı, 3 yıl önce de kalp pili takıldı.

Uzun yıllardır kalp hastalığı nedeniyle Türkiye ve Almanya'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören Can, son olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu.

Son 6 aydır nefes darlığı, halsizlik ve yorulma gibi şikayetleri bulunan Can'ın mekanik aort kapağının dar olduğu tespit edildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arı önderliğinde Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Konseyi'nde durumu değerlendirilen Can'a, dünyada birkaç örneği bulunan TAVI yöntemiyle biyoprotez kapak yerleştirilmesine karar verildi.

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından sağlığına kavuşan Şükran Can'ın taburcu edilmesi planlanıyor.

"Türkiye'de ilk defa bu işlemi gerçekleştirdik"

Operasyonun yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan Arı, gazetecilere, hastanın durumunu değerlendirdiklerinde akciğer kapasitesinin düşük olduğunu söyledi.

Yüksek risk nedeniyle açık kalp ameliyatına alternatif bir yöntem düşündüklerini belirten Arı, "Türkiye'de ilk defa mekanik aort kapak içerisine TAVI şeklinde yapmaya karar verdik. Bu işlem daha önce dünyada 3 veya 4 hasta üzerinde yapıldı, başarılı sonuçlandı. Biz de Türkiye'de ilk defa bu işlemi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdik." dedi.

Arı, operasyon planlamasının iyi yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra servise alındı. 3 ila 4 gün civarında da serviste takip ettik. Şu anda hastamız gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Artık mobil bir hasta, kendini gayet iyi ifade edebiliyor, yürüyüp, gezip dolaşabiliyor. Hastayı da bir aksilik olmazsa taburcu ederek evine göndermeyi planlıyoruz."

Yüksek riskli operasyonun yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Arı, ameliyat ekibinin kardiyoloji uzmanlarından, kalp-damar cerrahlarından, anestezi uzmanlarından ve hemşirelerden oluştuğunu aktardı.

Arı, literatürü devamlı olarak takip eden ve sürekli yenilikleri uygulamaya çalışan bir klinik olduklarını ifade ederek, "Türkiye'de de kendi çapında en önde gelen kliniklerden biriyiz. Bu mekanik kapak içerisine yeniden bir kapak yerleştirme işlemiyle ilgili dünyada birkaç vaka yapıldığını biliyorduk, literatürü güncel olarak takip ettiğimiz için. Bu hastanın da bu işlem için uygun olduğuna karar verdik ve gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Hasta Şükran Can da 1980'den bu yana kalp hastalıklarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Hastaneden ve doktorundan çok memnun kaldığını dile getiren Can, "Allah'ım doktorumdan razı olsun, yuvasına bağışlasın. Eğer yine rahatsızlanırsam yine buraya gelirim. Ben buradaki saygıyı, sevgiyi hiçbir yerde görmedim. Çok mutluyum." dedi.

Şükran Can'ın kızı Nevin Can da annesinin Almanya'da oturum izni bulunduğunu, bu nedenle tedavi için yeniden Almanya'ya gitmeyi planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oraya gidecektik fakat annem 'Ben oraya kadar gidemeyeceğim.' dedi. Biz de hem Hasan Hoca'dan haberdardık hem de bu kliniğin Güney Marmara'nın en iyisi, Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu biliyorduk. Yakın dostlarımızın önerileriyle ve destekleriyle bir anlık bir kararla tam uçak biletlerimizi almışken direksiyonu çevirdik ve buraya geldik."

Can, açık ameliyatın çok riskli olduğunu, bundan dolayı doktorların sunduğu bu seçeneği hemen kabul ettiklerini dile getirerek, "Endişeli bir süreç geçirdik ama tüm personelden gördüğümüz yakın ilgi, alaka, şefkatle sarıldık, sarmalandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA