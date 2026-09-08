Haberler

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında Haber Videosunu İzle
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile geçtiğimiz pazar günü evlenen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, TCK’nın 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle Van’daki evinde gözaltına alındı. Tançalan’ın emniyet kayıtlarında 25 farklı olay kaydının bulunduğu belirtildi. Düğünde takılan ve değerinin 45 milyon TL olduğu belirtilen altınlar ile yapılan harcamalar hakkında da ayrıca mali inceleme başlatıldı.

  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK 301. maddesi kapsamında (Türk milletini, devleti ve kurumlarını aşağılama) soruşturma başlattı.
  • Mehmet Fatih Tançalan, 25 olay kaydı bulunan şüpheli olarak Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde saat 03.00'te yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı.
  • Düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının incelenmesi için mali araştırma başlatıldı ve MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

EVİNE SAAT 03.00'TE BASKIN YAPILDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda 25 olay kaydı bulunan şüpheli Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınarak Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İlgili Haberler
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktıFenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

45 MİLYONLUK TAKIYA MALİ KISKAÇ

Şahsın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin olarak da inceleme başlatıldı. Söz konusu mal varlığı unsurlarının kaynağının incelenmesi amacıyla mali araştırma süreci başlatılmış, adli makamlarca MASAK'tan inceleme talebinde bulunuldu.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma ve mali inceleme süreci, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

GELİN ALTINLARIN AĞIRLIĞINDAN HAREKET EDEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yapılan nişanıyla da çok konuşulan Çağla Öz'ün olaylı düğünü, takı merasimiyle hafızalara kazınmıştı. Özel yapım altın kemerler ve ağır setlerle donatılan fenomen gelinin kollarına sığmayan kalın bilezikler, altın bir zincire dizilerek boynuna asılmıştı. Takılan kilolarca altının ağırlığı nedeniyle Çağla Öz'ün düğün boyunca hareket etmekte büyük güçlük çektiği anlar kameralara yansımış ve sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti.

Kaynak: Haberler.com
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü

Melania'yı çileden çıkaran gece! Özel alanda görünce ipler koptu
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı

Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Tırlarla götürenlere ne zaman sıra gelecek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Yaptığını gören rakip taraftarlar bile 'Helal olsun' demeden edemiyor
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu
Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi

Yolun ortasında uyudu, yediği cezayla kendine geldi