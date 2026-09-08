Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, yeni sezona adeta gol yağmuruyla başladı. Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi; Elche'yi 5-0, Athletic Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2 ve Valencia'yı 5-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

4 MAÇTA 17 GOL

Barcelona'nın en dikkat çekici performansı hücum hattında geldi. Katalan devi, La Liga'daki ilk dört karşılaşmasında 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Barcelona'nın bu süreçteki hücum rakamları şöyle:

84 gol girişimi

179 kez rakip ceza sahasında topla buluşma

15,7 gol beklentisi (xG)

15 kaçan net gol fırsatı

17 gol

VALENCIA'YI 5 GOLLE DAĞITTILAR

Barcelona son olarak La Liga'nın 4. haftasında Valencia'ya konuk oldu ve Mestalla'dan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Henüz 6. dakikada Lamine Yamal perdeyi açarken, 22. dakikada Fermin Lopez farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL

İkinci yarıda da Barcelona'nın üstünlüğü devam etti. Raphinha 50. dakikada skoru 3-0'a getirirken, Pedri 79. dakikada dördüncü golü kaydetti.

Karşılaşmanın açılışını yapan Lamine Yamal, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, Barcelona'nın beşinci golünü attı: 0-5.

GALATASARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE

Barcelona'nın ilk dört haftada ortaya koyduğu hücum performansı, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Katalan ekibi maç başına 4,25 gol ortalaması yakalarken, maç başına ortalama 21 gol girişiminde bulundu ve rakip ceza sahasında yaklaşık 45 kez topla buluştu. Barcelona, La Liga'daki kusursuz başlangıcının ardından hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması maç programı şöyle: