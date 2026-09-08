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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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