Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Ebubekir Uçar'ın makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobil sürücüsü Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Uçar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Ebubekir Uçar, 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ebubekir Uçar idaresindeki otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı