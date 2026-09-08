Haberler

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

  • 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvuru sonuçları resmi olarak ilan edildi.
  • İlk yerleştirmede yurtlara yerleşme oranı yüzde 90 ile rekor kırıldı.
  • Yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden 'Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama' sekmesiyle sorgulanabiliyor.

Üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek binlerce öğrencinin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvuru sonuçları resmi olarak ilan edildi. Açıklama bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. 

Yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sekmesi aracılığıyla sonuçlarına erişebiliyor.

KAYIT TAKVİMİ VE YEDEK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLIYOR

Sonuçların kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte gözler kayıt ve yedek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan adaylar, belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı verip ilk ücreti yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Boş kalan kontenjanlar ve ilk etapta yerleşemeyen öğrenciler için ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yedek yerleştirme bültenleri yayımlanmaya devam edecek.

Kaynak: Haberler.com
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Alarmları kurun! Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor

Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor