Uyanık halde ameliyata alınan hasta şah damarındaki yüzde 90’lık darlıktan kurtuldu

Aydın'dan Özel Denizli Tekden Hastanesine diz ve ayak ağrıları şikayetiyle başvuran 65 yaşındaki hastanın şah damarının yüzde 90 oranında daraldığı belirlendi. Hasta bölgesel anestezi yöntemiyle hasta uyanık tutularak başarılı bir şekilde tedavi edildi. Operasyon sırasında hastanın bilincinin açık olması sayesinde nörolojik durumu anlık olarak takip edildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan emekli Şakir Özsu, bir süredir devam eden diz ve ayak ağrıları nedeniyle Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntülemelerde Özsu'nun sağ şah damarında yüzde 90 oranında ciddi darlık tespit edildi. Hayati risk oluşturabilecek darlık nedeniyle ameliyat kararı alındı.

10 yıl önce bypass ameliyatı geçiren Özsu'nun operasyon sırasında ritim bozukluğu, tansiyon değişiklikleri ve nörolojik sorunlar yaşayabileceği değerlendirildi. Bu nedenle Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Erdem tarafından ameliyatın genel anestezi yerine hastanın bilinci açık olacak şekilde bölgesel anestezi altında yapılmasına karar verildi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sümeyra Deniz Ergüleç'in uyguladığı servikal blok yöntemiyle yalnızca boyun bölgesi uyuşturuldu. Böylece hasta ameliyat boyunca uyanık kaldı ve doktorlarla iletişim kurabildi.

"Nörolojik durumu anlık takip edebildik"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Erdem, hastada yapılan tetkiklerde şah damarında ciddi bir darlık tespit edildiğini belirterek, "Şakir Bey'de yapılan tetkikler sonucunda şah damarında ciddi darlık olduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda hastanın ameliyat olmasına karar verdik. 10 yıl önce bypass ameliyatı olduğu için ameliyat sırasında aritmi, tansiyon değişiklikleri ve inme gibi nörolojik sorunlar olabilir düşüncesiyle ameliyatı uyanık yapmaya karar verdik. Bunu yapmak için de anestezi doktoru Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sümeyra Deniz Ergüleç'e danıştık. Sümeyra Hanım bölgesel anestezi uygulayarak ameliyat sırasında hastamızın hiçbir şekilde ağrı duymamasını sağladı. Biz de başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik" dedi.

"İnme riskine karşı önemli bir avantaj sağladı"

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sümeyra Deniz Ergüleç ise hastanın daha önce bypass ameliyatı geçirmiş olması nedeniyle genel anestezi yerine bölgesel anestezinin uygun görüldüğünü söyledi. Dr. Ergüleç, "Hastamıza servikal blok dediğimiz, yalnızca boyun bölgesinin uyuşturulduğu bölgesel anestezi yöntemini uyguladık. Böylece hastamızın bilinci açık kaldı ve ameliyat sırasında kendisiyle konuşarak nörolojik durumunu yakından takip edebildik. Özellikle karotis, yani şah damarı ameliyatlarında inme riski açısından hastanın nörolojik durumunun anlık olarak değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Hastamızın bilinci açık olduğu için gelişebilecek herhangi bir nörolojik bulguyu ameliyat sırasında hemen fark etme ve gerektiğinde hızlıca müdahale etme imkanımız oldu. Ameliyatımız başarılı ve ağrısız bir şekilde tamamlandı. Hastamız ameliyat sonrasında da herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti" diye konuştu.

"Çok şükür, hiçbir sıkıntı yaşamadım"

Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şakir Özsu ise, "Ben Aydın'ın Kuyucak ilçesinde oturuyorum. Emekliyim. Bir süredir ayaklarımda, özellikle dizimde ve ayağımda ağrılar vardı. Bunun üzerine tomografi çekildi. Tomografide sağ şah damarımda yüzde 90 oranında tıkanıklık olduğu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ben de hocama güvenerek ameliyat olmaya karar verdim. Çok şükür, ameliyat sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu anda gayet iyiyim. Moralimiz de yerinde, kendimi de çok iyi hissediyorum. Doktorlar, hemşireler ve çalışanlar gerçekten çok güler yüzlüler ve çok ilgililer. Her şeyimizle çok güzel ilgilendiler. İlaçlarımızı ve iğnelerimizi zamanında yaptılar, yemeklerimizi zamanında verdiler. Her konuda çok memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı