Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, HoLEP Yöntemi Hakkında Bilgi Verdi

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, prostat rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan HoLEP yöntemi hakkında bilgi verdi. HoLEP, prostatın büyümesi sonucunda oluşan rahatsızlıkların lazerle tedavi edildiği modern bir yöntemdir. Şahin, HoLEP ameliyatının klasik cerrahi yöntemlere göre daha az kanama riski taşıdığını, hastanede kalış süresini kısalttığını ve komplikasyon riskini düşürdüğünü belirtti.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Şahin, prostat rahatsızlıklarıyla mücadelede önemli bir adım olarak kabul edilen Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu (HoLEP) hakkında yaptığı açıklamalarla hastalarını ve kamuoyunu bilgilendirdi.

HoLEP yönteminin prostatın büyümesi sonucunda oluşan rahatsızlıkların lazerle tedavi edildiği modern bir yaklaşım olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin, şöyle dedi:

"HoLEP nedir?" sorusuna başlamadan önce, prostatın, erkeklerde idrar torbasının altında bulunan ve yaşlandıkça büyüyerek idrar şikayetlerine neden olan bir organ olduğunu belirtmek isterim. HoLEP, prostatın bu büyümesi sonucunda oluşan rahatsızlıkların lazerle tedavi edildiği modern bir yöntemdir.

HoLEP ameliyatının detaylarına gelirsek; yüksek güçlü holmium lazeriyle büyümüş prostat dokusunu bütün olarak kapsül kısmından ayırarak mesaneye atıyoruz. Özel cihazlar ile bu dokuyu vakumlayarak dışarı çıkarıyoruz. Bu işlem sırasında prostatın dış kabuğuna zarar vermeden sadece içerideki fazla dokuyu alıyoruz. Bu, hem hastanın daha rahat idrar yapmasını sağlar hem de iyileşme sürecini hızlandırır."

HoLEP ameliyatının avantajlarından bahseden Prof. Dr. Şahin, "Klasik cerrahi yöntemlere göre daha az kanama riski vardır, hastanede kalış süresi kısadır ve komplikasyon riski daha düşüktür. Ayrıca, prostatın tam olarak çıkarılması, hastanın ilerleyen yıllarda benzer şikayetlerle tekrar hastaneye başvurmasını önler. HoLEP ameliyatı genellikle ileri yaşlarda, prostatın ilaç tedavisine yanıt vermediği durumlarda önerilir. Özellikle idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma gibi şikayetleri olan hastalarda bu yöntemi tercih ediyoruz."

Ameliyattan sonra hastaların genellikle hızlı bir iyileşme süreci yaşadıklarını gördüklerini belirten Prof. Dr. Şahin, ilk birkaç gün idrar yolunda hafif yanma veya sık idrara çıkma gibi şikayetler olabilir, ancak bu genellikle kısa sürede geçen durumlar olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Selçuk Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"HOLEP ameliyatından sonra diğer prostat ameliyatlarında olduğu gibi meninin içeri kaçması durumu görülebilir. Fakat sertleşme sorunu görülmez ve cinselliğe olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Tam aksine, birçok hasta ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlarının daha iyi olduğunu ifade eder. HOLEP sonrasında hastalarımızı genellikle 1 gün arasında hastanede gözlem altında tutuyoruz. Bu süreçte hastanın genel sağlık durumunu kontrol ediyor ve herhangi bir komplikasyon olup olmadığından emin oluyoruz.

HOLEP hazırlığı, diğer ameliyatlarda olduğu gibi hastanın genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve diğer medikal faktörlere göre bireysel olarak planlanır. HOLEP ameliyatında kanama riski oldukça düşüktür. Holmium lazerinin hassasiyeti ve seçiciliği sayesinde sadece hedeflenen dokuya müdahale edilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda bu ilaçları ameliyat öncesi bırakılmadan da HOLEP işlemi yapılabilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma riski, özellikle ilk günlerde minimal olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bu durum geçicidir ve doğru tekniklerle yapılan bir ameliyat sonrası bu risk minimuma indirgenir." ifadelerini kullandı.