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Umut bebeğe başarılı ameliyat: Sağlığına kavuştu

Umut bebeğe başarılı ameliyat: Sağlığına kavuştu
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Anne karnında diyafram kası gelişmeyen Umut bebek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı bir operasyonla hayata döndü. Nadir görülen diyafram hernisi nedeniyle 45 gün hastanede kalan Umut, taburcu edilerek ailesine kavuştu.

Anne karnındayken diyafram kasının gelişmediği (diyafram hernisi) ve karın içi organlarının göğüs boşluğuna dolduğu belirlenen Umut bebek, dünyaya gelmesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökçe Naz Küçükbaş Özönder'in anne karnında yaptığı ayrıntılı ultrasonda, Umut bebeğin diyafram kasının gelişmediği ve karın içi organlarının göğüs boşluğuna dolduğu tespit edildi.

10 binde 3 canlı doğumda görülen, yüzde 50 oranında ölümcül seyreden bu hastalık için hekimler harekete geçti. Gebeliğin 41. haftasında gerçekleştirilen doğumun ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nesrin Kaya tarafından bebeğin takibine başlandı.

3 Kasım 2024'teki doğumun 24. saatinde çocuk cerrahisi uzmanları Op. Dr. Naime İpek Öztürk, Op. Dr. Deniz Ersayın Gürer ve Op. Dr. Seniha Esin Söğüt, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Zeynep Turan Cıvraz, Uzm. Dr. Sema Candan ve Dr. Nermin Sertel eşliğinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonrası ek hastalıklarının tedavisi için Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavi gören bebek, tedavisinin 46. gününde taburcu edildi.

"Umut bebeğimiz sağlığına kavuştu"

Op. Dr. Öztürk, AA muhabirine, anne karnındayken bebeğin göğüs ile karın boşluklarını birbirinden ayıran diyafram kasında eksiklik olduğunun tespit edildiğini, bu hastalığın ölümcül tarafının bulunduğunu anlattı.

Hastanın da düşük yaşam şansıyla dünyaya geldiğini aktaran Öztürk, "Oldukça özellikli hastalık olması nedeniyle pek çok bölümün birlikte çalışması çok önemli. Doğumu takiben yenidoğan yoğun bakım ekibimizden Dr. Nesrin Kaya, hastanın takip ve tedavisini orada gerçekleştirdi. Umut bebeğimizi, 1 günlükken çocuk cerrahisi ve anestezi ekibimiz opere ettik, bebeğimizi şifaya kavuşturup taburcu ettik." diye konuştu.

Öztürk, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerinin sürdüğünü belirterek, "Kocaman bir erkek bebek olma yolunda ilerliyor. Diyafram hernisi, 10 binde 3 canlı doğumda görülüyor. Anne karnında perinatoloji, doğum sırasında yenidoğan, çocuk cerrahisi, anestezi ekibi koordineli çalışıyor. Biz de operasyonu başarılı şekilde gerçekleştirdik ve Umut bebeğimiz sağlığına kavuştu." ifadesini kullandı.

"Taburcu haberini alınca ayaklarım yerden kesildi"

30 yaşındaki anne Pınar Tanko ise gebeliği sırasında bebeğine diyafram hernisi tanısı konulunca çok üzüldüğünü dile getirdi.

Endişelendiğini ancak ümidini korumaya çalıştığını söyleyen Tanko, "Hastalığı araştırdık, nadir görülen bir hastalıkmış. Son ana kadar umudumu kaybetmemeye çalıştım. Bebeğim doğduktan 1 gün sonra doktorlarımız bebeğimin ameliyata alınacağını söyledi. Zor bir süreçti." dedi.

Tanko, bebeğinin 45 gün boyunca hastanede kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sonunda doktorlar bana mucizevi haberi verdi. 'Bebeğinizi taburcu edeceğiz, gelip alabilirsiniz' dediler. Taburcu haberini alınca ayaklarım yerden kesildi. Hastaneye nasıl geldim bilemiyorum. Kontroller sürüyor. Allah izin verirse doktorlarımızın sayesinde süreci atlatacağız. Onların hakkını ödeyemem."

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde görevli doktorların kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Tanko, "Bebeğimin yaşamasından pek umutlu değildim ama doktorlar güzel haberi verdiği zaman, umut verici haber olduğu için isminin Umut olmasını gerektiğini düşündüm. Hayata tutunduğu için de oğlumun adını Umut koyduk. İsmiyle yaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Sağlık
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