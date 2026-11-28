Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner hekimler, kutsal ve köklü bir mesleğin mensupları, güçlü bir kurumsal geleneğin temsilcileri ve her şeyden önemlisi ülkesine ve milletine cansiparane hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir meslek camiasının fertleridir" dedi.

TVHB'nin 52. Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştiriliyor. Birliğin yeni dönem yönetiminin belirleneceği kongrede, başkanlık için Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi adına mevcut Başkan Ali Eroğlu, Meslekte Uyanış Platformu adına Murat Fındık, Veteriner Hekimlikte İrade ve Gelişim Platformu adına Merkez Konseyi 2. Başkanı Önder Yıldız ve Yeni Nesil Veteriner Hekimler Platformu adına Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal yarışacak. Türkiye genelindeki veteriner hekimleri odalarının delegelerinin katıldığı kongrede, birliğin gelecek dönem çalışmalarının yanı sıra mesleğin sorunları, veteriner hekimlerin özlük hakları ve mali konular ele alındı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından veterinerlerin mesleki tanıtım video gösterimi yapıldı. Sonrasında ise açıklamalarda bulunan mevcut Başkan Eroğlu, görev dönemlerinde veteriner hekimlerin mesleki ve özlük haklarının geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve mesleki sorunların çözümüne yönelik yürüttükleri çalışmalara değindi. 6343 sayılı Kanun'da yapılan düzenlemeyle disiplin hükümlerine ilişkin hukuki boşluğun giderildiğini belirten Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık meslek grubu kapsamına alınması için gerekli kanun tekliflerinin ilgili bakanlığa sunulduğunu aktardı. Veteriner fakültelerinin kontrolsüz açılmasının önüne geçildiğini ve 2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim istihdamının diğer meslek gruplarını geride bıraktığını kaydeden Eroğlu, ilaç denetimleri, karekod uygulaması, bilirkişilik eğitimi ve oda hizmet binalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"Veteriner hekimler milletine cansiparane hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir meslek camiasının fertleridir"

Veteriner hekimlerin Türkiye'de önemli meslek grupları arasında yer aldığını belirten Eroğlu, "Veteriner hekimler, kutsal ve köklü bir mesleğin mensupları, güçlü bir kurumsal geleneğin temsilcileri ve her şeyden önemlisi ülkesine ve milletine cansiparane hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir meslek camiasının fertleridir. Veteriner hekimler; hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan hakları, hayvansal gıda üretimi, çevre sağlığı, veteriner halk sağlığı, zoonotik hastalıklar, antimikrobiyal direnç, iklim değişikliği, biyoteknoloji, biyogüvenlik ile üretimden tüketime, çiftlikten sofraya kadar olan gıda güvenliğinin bütün noktalarında var olan ve sonuçta insanın sağlıklı beslenmesinde, sağlığın korunmasında ve sağlığın geleceğine başroldeki aktörüdür. COVID-19 ile mücadelede de veteriner hekimlerin çabası, önemi çok büyük olmuştur. Biliyorsunuz dünyada COVID-19'a karşı 7 ülke aşı geliştirdi. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve aşının mucidi de bir veteriner hekim, bilim adamıdır. Hocamıza bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 51'inci Büyük Kongre'de seçilen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak ilk günden itibaren ülkemizin ve mesleğimizin kazanımları için etkin ve aksiyoner bir şekilde üstlendiğimiz bu onurlu ve yüce görevi bugüne kadar layıkıyla yürütmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.

"Göreve başlarken samimiyeti, karşılıklı güveni, istişareyi, ortak aklı, bilimi ve dayanışmayı esas aldık"

Seçildiği günden bu yana veteriner hekimlerin problemlerine her daim plan ve proje geliştirdiklerini ifade eden Eroğlu, "Göreve başlarken samimiyeti, karşılıklı güveni, istişareyi, ortak aklı, bilimi ve dayanışmayı esas aldık. Hiçbir zaman kişisel beklentileri kurumsal sorumluluklarımızın önüne koymadım. Farklı düşünceleri, mesleğimizin ortak aklını zenginleştiren değerler olarak gördük. Çünkü biliyoruz ki Türk Veteriner Hekimleri Birliği bütün veteriner hekimlerin ortak çatısıdır. Mesleğimizin karşı karşıya bulunduğu pek çok sorunun çözümü için yoğun bir gayret gösterilmiştir. Bu çalışmaların en önemli sonuçlarından biri malumunuz olduğu üzere 6343 Sayılı Kanunumuzun disiplin hükümlerini gerçekleştiren düzenleme olmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar 9 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 6343 sayılı kanunun 41. ve 55. maddelerine ilişkin düzenlemelerin kabul edilmesiyle sonuca ulaşmıştır. Burada özellikle ifade etmek isterim ki bu alınan sonuç, Merkez Konseyimiz, mevzuat çalışma grubumuz ve sürece katkı sunan oda başkanlarımızın ortak başarısıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında 2025 yılında imzalanan küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve programlı aşılamaya ilişkin yetki devri protokolü yapılmıştır. 51'inci dönemde 2021 yılında kurulan öğrenci konseyimiz daha aktif bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Hepinizin bildiği üzere veteriner fakültelerinin asgari eğitim şartları yine geçmiş yıllarda 30 Aralık 2021 yılında YÖK'ün sitesinde yer almak suretiyle eğitim öğretime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili asgari şartlar ve minimum kriterler kabul edilmişti. Buna dayanarak YÖK yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda 2019'dan bu tarafa ülkemizde veteriner fakültesinin açılması durdurulmuştur" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de 2025 yılında şap hastalığının görülmesi üzerine meslektaşlarımızın yoğun aşılama çalışmaları gündeme geldi"

Hayvan hastalıklarına karşı ivedilikle çözüm odaklı olduklarını söyleyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği bilirkişi eğitimi veren kurum haline geldi. 30 Ekim 2025 yılında çıkan yönetmelikle kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri içerisinde yer aldı. Buradan önceki dönem Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a ve Adalet Bakanlığı yetkililerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 471 meslektaşımız bilirkişi sertifikası aldı. Geçen ayda birçok arkadaşımız yemin etmek suretiyle bilirkişi olarak ülkemizde hizmet edecek. Diğer önemli bir konu ise serbest veteriner hekim arkadaşlarımızın özellikle problemlerinden bir tanesiydi. Veteriner hekimlikte kullanılan beşeri ilaçların temini ve bulundurulması hususunda Merkez Konseyimizin Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda GLN numarasının tekrar verilmesi hususunda gerekli adımlar atılmış. Meslektaşlarımızın bu ilaçları temini, bulundurması ve kullanılması da yasal ya da mevzuat içerisine yerleştirilmiştir. Önemli konulardan bir tanesi de Türkiye'de 2025 yılında şap hastalığının görülmesi üzerine meslektaşlarımızın yoğun aşılama ve mücadele çalışmaları gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığımız, özellikle veteriner hekim istihdamının az olduğu yerlere bir an önce çalışmanın gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması için veteriner hekim görevlendirmeleri yaptı."

Kongre, Eroğlu'nun açıklamalarından sonra protokol konuşmaları ile devam etti. 52'nci Büyük Kongre için başkanlık seçiminin 29 Kasım tarihinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı