Muğla'da Turunçgilde Biyotop Odaklı Mücadele

Muğla'da turunçgil üretim alanlarında doğal dengeyi korumaya ve zararlı popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yönelik biyotop odaklı sürdürülebilir mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Muharrem Selçuk, BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop ve turunçgil üreticilerinin katılımıyla, turunçgil üretim alanlarında yürütülen biyotop odaklı sürdürülebilir mücadele çalışmaları kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde, turunçgil üretim alanlarında uygulanan biyolojik mücadele çalışmaları değerlendirilirken, zararlı organizmaların takibine yönelik yürütülen survey (sürvey) faaliyetleri de yerinde incelendi.

Doğal dengeyi korumayı ve kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri desteklemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında, biyolojik mücadele ajanlarının salımı gerçekleştirilirken, zararlı popülasyonlarının gelişimi düzenli olarak takip ediliyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ve çevre dostu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların üreticilerle iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yürütülen biyolojik mücadele ve survey çalışmalarıyla hem turunçgil üretiminde verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi hem de doğal ekosistemin korunarak sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı