Haberler

Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıllar sonra Türkiye'de deli dana hastalığı görüldü. Ankara'da bir hastaya ön teşhis konulurken Bolu'da bir hastanın beyin omurilik sıvısına yapılan testte deli dana hastalığı tespit edildi. Kesin ve etkili bir tedavisi bulunmayan deli dana hastalığı, ilerledikçe zihinsel belirtileri daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine neden oluyor. Belirtilerin ortaya çıkması ise on yıllar sürebiliyor.

  • Türkiye'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bir hastada deli dana hastalığı ön teşhisi konuldu.
  • Türkiye'de Bolu'da bir hastaya deli dana hastalığı teşhisi konuldu.
  • Deli dana hastalığının etkili ve kesin bir tedavisi bulunmuyor.

İngiltere'de 1986 yılında tespit edildikten sonra 1990'larda Avrupa'yı etkisi altına alan "deli dana hastalığı" (BSE), yıllar sonra Türkiye'de görüldü.

İlk vaka, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastada görüldü. Hastanın yapılan incelemelerinde "deli dana hastalığı ön teşhisi" konulduğu öğrenildi. Kesin tanı için laboratuvar testleri sürerken, hastanın durumu yoğun bakım ünitesinde yakından takip ediliyor.

Ankara'daki gelişmenin ardından Bolu'da da benzer bir vaka kaydedildi. Boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastaya yapılan tetkiklerin ardından "deli dana hastalığı" teşhisi konuldu. Sağlık ekipleri, bulaş riskine karşı hastayı izole bir alana aldı. Yetkililer, hastanın tedavisinin kontrollü şekilde sürdüğünü belirtti.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Deli dana hastalığı, tıp literatüründeki adıyla "Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)", hayvanların sinir sistemini etkileyen prion kaynaklı ölümcül bir hastalık. İnsanlarda bu hastalığın karşılığı ise Variant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD) olarak biliniyor. Hastalık, genellikle enfekte hayvan etlerinin tüketilmesiyle bulaşıyor.

İNSANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

Uzmanlara göre, hastalığın insandaki ilk belirtileri psikiyatrik değişikliklerle kendini gösteriyor. Deli dana hastalığının başlıca belirtileri şu şekilde:

  • Kişilik değişiklikleri, depresyon ve anksiyete,
  • Hafıza kaybı, düşünme ve konsantrasyon bozuklukları,
  • Konuşma bozuklukları, dil problemleri,
  • Görme bozuklukları, bulanık görme,
  • Kas seğirmeleri, istemsiz hareketler, kas kaybı,
  • Yürüme ve denge problemleri, konuşma veya yutma güçlüğü,
  • Uyku düzeninde bozulmalar, uykusuzluk veya aşırı uyku hali,
  • Hastalığın ilerleyen evrelerinde bilinç kaybı ve koma.

KULUÇKA SÜRESİ ON YILLAR SÜREBİLİYOR

Deli dana hastalığı insanlardaki kuluçka süresi oldukça uzun olduğu belirtiliyor. Maruziyetten sonra hastalığın belirtilerini göstermesinin 10 yıl hatta bazı kaynaklarda 20-30 yıla kadar sürebileceği aktarılıyor.

DELİ DANA HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK

Deli dana hastalığı için şu an etkili ve kesin bir tedavi bulunmuyor. Hastalık ilerledikçe zihinsel belirtileri daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine neden oluyor. CDC: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu hastalık için "Belirtiler başladıktan sonra ilerletişi durduracak ya da yavaşlatacak spesifik bir tedavi yoktur" şeklinde bildirimde bulunmuştu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA B:

Hiç mi testi peki bu illetin ?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.