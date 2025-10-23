Meme Kanserinde Erken Tanının Önemi Vurgulandı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Kemal Atahan, meme kanserinde erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığını belirtip "Türkiye genç nüfusta hastalara sahip. Dünyaya göre nüfusumuz yaklaşık 10 yıl daha erken yaşta meme kanserine yakalanıyor. Teşhis daha rahat konabiliyor. Her yerde mamografi cihazları var, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) var. KETEM'de tarama yapılıyor. Ne olur hiç kimse bundan korkmasın" dedi.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' ve tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlara pembe kurdele takılıp 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı pasta kesildi. Hastanede kurulan standı ziyaret edenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre meme kanserinin her 8 kadından birinde görülen bir hastalık olduğuna dikkat çekip, erken tanının önemini vurguladı. Hastanelerinde meme kanserine erken tanı konulması için tüm tıbbi uygulamaların gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Çalık, "Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi oldukça başarılı olan bir hastalıktır. O nedenle erken teşhise önem veriyoruz. Hastane olarak meme kanseri hastalığının tedavisinde her türlü olanağa sahibiz. 40 yaşını geçmiş özellikle bayanlara tüm mamografi taramalarına gitmelerini tavsiye ediyoruz. Kendi kendilerine meme muayenelerini öneriyoruz" dedi.

'KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER ÇEŞİTİ'

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Kemal Atahan da meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını hatırlattı. Dünya genelinde hastalığın görülme sıklığının yüzde 12 düzeyinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Atahan, kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olduğunu belirtip, "Meme kanseri akciğer kanserinden sonra tüm kanserler için de de ikinci sıraya yerleşti. Ne kadar bunun bilincinde olursak erken tanı koyarız. Erken yakaladığımızda bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalık. Bunun yanında kemoterapi gibi hastayı yoran birçok süreçten de kurtulma şansımız var" dedi. Türkiye'de genç hasta sayısının da fazla olduğunu ifade eden Atahan, 40 yaşından sonra her kadının muayene olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atahan, "Türkiye genç nüfusta hastalara sahip. Dünyaya göre nüfusumuz yaklaşık 10 yıl daha erken yaşta meme kanserine yakalanıyor. Teşhis daha rahat konabiliyor. Her yerde mamografi cihazları var, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) var. KETEM'de tarama yapılıyor. Ne olur hiç kimse bundan korkmasın. Çünkü birçok hastamız korktuğu için doktora gitmiyor. Bir şey çıkacaksa da erken yakalayalım" diye konuştu.

'KİLO VERMEK KORUYUCUDUR'

Hastalığın görülme sıklığındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Murat Kemal Atahan şöyle devam etti:

"Artışın nedenlerinin içinde genetik, ailesel ve çevre faktörlerinin yanında, daha teknolojik yaşam, egzoz dumanlarına maruz kalma, toksik etkiler sayılabilir. Hem değiştiremeyeceğimiz hem de değiştirebileceğimiz etkenler var. Değiştirebileceğimiz etkenlerden birincisi kilo vermek. Kilo vermek meme kanserinde koruyucudur. İkincisi spor yapmak. Düzenli egzersiz, sağlıklı uyku, daha stressiz bir yaşam ile bu riski azaltabiliriz. Evre bir ya da ikide yakaladığımızda memeyi koruyabiliriz. Tümör küçükse hasta sadece ışın ve hormon durumlarına göre ağızdan alınacak bir hapla devam edebilir. Ancak evre ilerledikçe cerrahi kısım büyüyebilir. İşin içine kemoterapi girer ve daha zorlu bir süreç yaşanır. Bu işi erken evrede yakalayalım. 40 yaşından sonra her kadın mutlaka bir meme cerrahına muayene olsun. Mamografi ve ultrasonu ihmal etmesin. Örneğin genel cerrahi kliniğimiz ortalama 60 kişiden oluşuyor. Geçen hafta klinikten bir doktor arkadaşımızın annesini ameliyat etmiştim. Bugün ikinci bir doktor arkadaşımın annesini ameliyat ettim. Hastalık o kadar sık yani."

'HİÇBİR KONTROLÜMÜ KAÇIRMADIM, İYİLEŞTİM VE HAYATIMA DEVAM EDİYORUM'

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan ve kontrollerine devam eden Feral Üçerler (80) "İlk önce göğsümde mandalina gibi bir kitle oluştu. Çok üzüldüm ama arkadaşlarımın ısrarı üzerine 6 ay sonra hastaneye gittim. Kötü bir şey çıkar diye korkuyordum. 2,5 buçuk sene önce teşhis konuldu. Kanser olduğumu öğrenince çok ağladım. 9 yaşında bir torunum var, bana 'Eğer sen ölürsen ben intihar ederim' dedi. Bunun üzerine ağlamayı kestim. Bir sabah geldim ve tedaviye başladık. 1,5 sene önce ameliyatımı oldum. 3 ayda bir kontrollerim var. Hiçbir kontrolümü kaçırmadım. İyileştim ve hayatıma devam ediyorum. Gıdama dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum ve kilo verdim" dedi.

Evren Karagözoğlu (49) da yıllık rutin kontrolü için geldiğini belirtip, "Çevremde kanser olanlar var. O nedenle ben de korkup geliyorum" diye konuştu.