Türkiye'de Epilepsi ile Mücadelede Yeni Umut: Ketojeminik Derneği Resmen Kuruldu

Türkiye'de epilepsi hastaları ve yakınları için önemli bir adım atıldı. Medikal Ketojenik Diyet Yapan Epilepsi Hastaları ve Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (kısa adıyla Ketojeminik Derneği), 31 Temmuz 2025'te yapılan ilk genel kurul ile resmen faaliyetlerine başladı.

Derneğin hikâyesi, 9 yıldır epilepsi ile yaşayan bir kız çocuğunun anne ve babasının, tedavi sürecinde edindikleri deneyimleri ve sonuç odaklı yaklaşımı toplumla paylaşma isteğiyle başladı. Kurucu aile, kendi çocuklarının medikal ketojenik diyet sürecinden öğrendiklerini; benzer yolu yürüyen tüm çocuklar, yetişkinler ve aileler için erişilebilir bir rehbere dönüştürmeyi hedefliyor.

Misyon: Bilgi, Dayanışma ve Umut

Ketojeminik Derneği, yalnızca deneyim paylaşımı yapan bir platform değil; medikal ketojenik diyetin bilimsel temellere uygun biçimde uygulanmasını destekleyen, eğitim, ürün tedarik rehberliği ve psikososyal destek sunan bir sivil toplum kuruluşudur.

Ketojeminik Derneğinin başlıca faaliyet alanları:

Ketojenik diyet sürecinde gerekli özel gıda ve medikal ürünlere erişimin kolaylaştırılması, tedarik zincirinde iş birlikleri kurulması,

Vitamin–mineral ve besin desteklerinin temininde rehberlik; maliyet avantajı sağlayan protokoller,

İlaç temini ve geri ödeme süreçlerinde bilgilendirme ve yönlendirme,

Uzman psikologlarla bireysel/grup destek programları ve aile danışmanlığı,

Epilepsi hastası çocuklar için burs ve özel eğitim imkânlarının desteklenmesi,

Üniversiteler, sağlık kuruluşları ve STK'larla ortak projeler; seminer, konferans ve eğitimler,

Toplumda sağlıklı yaşam ve ketojenik beslenme konusunda farkındalık çalışmaları.

"Yalnız Değilsiniz" Mesajı

Dernek, bilgiye erişimi güç aileler için güvenilir rehberlik sağlayarak; doğru uygulama, sürekli destek ve dayanışma ile tedavi yolculuğunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde ülke genelinde ve uluslararası ölçekte farkındalık kampanyaları, uzman buluşmaları ve destek programları planlanıyor.