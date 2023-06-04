Türk-Arap İş Kadınları Konseyi, Kızılay için kan bağışı organizasyonu düzenledi.

Türk-Arap İş Kadınları Konseyi, kuruluş toplantısını Taksim Camii İslam Eğitim Kültür Sanat Vakfı ev sahipliğinde Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Türkiye'deki Türk ve Arap iş kadınlarını bir çatı altında buluşturmayı planlayan Konseyin kuruluş toplantısı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantı kapsamında düzenlenen organizasyonda, kan bağışında bulunanlara sertifikaları verildi.

Türk-Arap İş Kadınları Konseyi Başkanı Nuran Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu Konseyi, Türkiye'deki iş kadınları için kurmak istediklerini söyledi.

Konseyin açılışı kapsamında Türk Kızılayına kan bağışı kampanyası organize ettiklerini ve bunun insani bir çalışma olduğunu ifade eden Muhammed, Arap ve Türk halklarının bir ve tek beden olduğunu belirtti.

Muhammed, Konseyin açılışı ve kan bağışı için katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türk-Arap İş Kadınları Konseyi'nin basit bir fikirden doğduğunu bunun da "sevgi" olduğunu vurgulayan Muhammed, Arap ülkelerine ilişkin Türklerde güzel bir imaj oluşturmak istediklerini, Türklerdeki olumlu tarafları da Arap ülkelerine taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Kendisinin de bir tarafı Türk bir tarafı Arap olan bir aileden geldiğini kaydeden Muhammed, Konseyin hayır işleri yapmayı ve Arapların sesini doğru şekilde duyurmayı amaçladığını aktardı.

Arap halklarından Kızılay için kan bağışı

Öte yandan Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise Türk-Arap İş Kadınları Konseyi'nin kuruluşunun taşıdığı anlam dolayısıyla Kızılay'a kan bağışı organizasyonu tertip ettiklerini söyledi.

Turan, kan bağışında bulunanlar arasında Mısır, Suriye, Yemen, Filistin gibi farklı milletlerden Araplar olduğunu aktardı.

Arap Derneği olarak Arap ve Türk toplumuna yönelik resim sergisi, el sanatları festivali, kan bağışı gibi daha önce de benzer faaliyetler yaptıklarını belirten Turan, kan bağışı organizasyonunun ilerleyen zamanlarda tekrarlanacağı bilgisini verdi.

Aynı zamanda Türk-Arap İş Kadınları Konseyi'nin genel sekreterliğini yapan Turan, Konseyin kurulma hedefinin, başta kadınlar olmak üzere Arap ülkelerindeki iş insanlarının Türkiye'deki iş insanlarıyla bir araya gelmelerini ve yeni iş imkanlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Turan ayrıca bu kapsamda Türkiye'de özellikle kadınlarla ilgili çalışmalar yapan kurumların ziyaret edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Kan bağışı kampanyasına katılanlardan Suriyeli Şeza el-Elfi ise Türkiye'yi çok sevdiğini kaydetti.

Elfi, "Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum ve kanımı Türkiye'ye bağışlamak istiyorum." dedi.