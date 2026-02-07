Tiryakilere kötü haber: İki yerde daha sigara içilemeyecek

Sağlık Bakanlığı, 2050'de "tütünsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda dumansız alan uygulamalarını genişletirken, sigara kullanan vatandaşlara bilgilendirici SMS gönderilmesi için yeni bir çalışma başlattı.

DUMANSIZ TÜRKİYE İÇİN YENİ ADIMLAR

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında dumansız alan uygulamalarını genişletmeye hazırlanıyor. Kapalı alanlarda uzun süredir yürürlükte olan sigara yasağına uyumun azalması üzerine, yarı açık alanlarda da sigara yasağının uygulanması için çalışmalar hız kazandı.

2050 HEDEFİ: TÜTÜNSÜZ TÜRKİYE

Bakanlık, 2050 yılında "tütünsüz Türkiye" hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Bu kapsamda sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Sigara kullanan ve sistemde kayıtlı vatandaşlara "sağlık" içerikli bilgilendirme SMS'leri gönderilmesi planlanıyor.

SMS VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA ADIMI

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle klasik sigara, elektronik sigara ve puff kullanımını kapsayan kapsamlı bir araştırma başlatılacak. Çalışma kapsamında sigara içtiği tespit edilen vatandaşlar SMS yoluyla bilgilendirilecek ve sigara bırakma danışmanlığına yönlendirilecek.

AÇIK ALANLARA DA SİGARA YASAĞI GELİYOR

NTV'nin haberine göre, yarı kapalı alanların yanı sıra açık alanlarda da sigara yasağı gündemde. Çocuk parkları ve plajlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla "kırmızı hat" uygulaması hayata geçirilecek. Düzenlemenin pasif içiciliği azaltması ve çocukları tütün dumanından koruması hedefleniyor. Cezai yaptırımlara ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HER 3 KİŞİDEN 1'İ SİGARA KULLANIYOR

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her üç kişiden birinin sigara kullandığını, kadınlarda sigara kullanım oranının ise arttığını söyledi. Anne ve babanın sigara kullanması durumunda çocuklardaki sağlık riskinin dört kat arttığını vurgulayan Demirkol, sigara bırakma polikliniklerine başvurularda hedefin 1 milyon olduğunu açıkladı.

İHLAL TESPİTİ 10 KAT ARTTI

Yeni uygulamalarla sigaranın toplumsal alanlardaki görünürlüğünü azaltmayı amaçladıklarını belirten Demirkol, çapraz denetimler sayesinde ihlal tespitinin 10 kat arttığını söyledi. Sigara içtiği belirlenen vatandaşların SMS ile bilgilendirileceğini ifade eden Demirkol, bu kişilerin hızlı şekilde danışmanlığa ve ALO 171 Sigara Bırakma Hattı'na yönlendirileceğini kaydetti.