The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Doğal Sabunlarla Doğru Cilt Bakımı Önerileri

Cilt bakımı konusunda doğru bilinen yanlışları anlatan The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın, doğal sabunların kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya trendlerinin yarattığı ürün kargaşasının içinde kaybolan tüketicilere, Aydın sade ve etkili bir bakım rutini öneriyor.

Sosyal Medya Trendlerinden Uzak Durun

Aydın'a göre, sosyal medya fenomenlerinin sunduğu karmaşık bakım rutinleri çoğu zaman gereksiz. Cildin ihtiyacı olan temel adımlar; temizlik, nemlendirme ve güneş koruması ile sınırlı. Bu üçlüye odaklanarak sağlıklı bir cilt yapısına kavuşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Doğru Temizlik için Doğal Sabunlar

Cilt bakımının ilk ve en önemli adımının temizlik olduğunu vurgulayan Aydın, sabun seçiminin bu süreçte kritik rol oynadığını ifade ediyor. Ancak piyasada yaygın olarak kullanılan ticari sabunların sert kimyasal içerikleri nedeniyle cildi kurutabileceğini belirtiyor. Doğru sabun seçimi için şu ipuçlarını paylaşıyor:

Doğal yağlarla üretilmiş sabunlar, cildi hem temizler hem de besler. Zeytinyağı, hindistancevizi yağı, shea yağı gibi içeriklere sahip sabunlar cildin nem dengesini koruyarak bakım yapar. Ticari sabunlardan farklı olarak sülfat ve paraben içermeyen doğal sabunlar, cildin koruyucu bariyerini destekler. Sabun seçerken cilt tipine uygun bir formül tercih edilmelidir. Kuru ciltler için shea yağı veya keçi sütü sabunu, yağlı ciltler için çay ağacı yağı ya da kükürt sabunu önerilir. Aksi halde ciltte kuruluk veya tahriş oluşabilir.

Minimalizm ve Doğallık Kazanıyor

Hacer Aydın'ın doğal sabunlarla ilgili önerileri, cilt bakımında minimalizmi öne çıkarıyor. Gereksiz ürünlerden uzak durmanın cilt sağlığına katkıda bulunduğunu belirten Aydın, doğal sabunların bu süreçte bir yardımcı değil, başlı başına bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

Doğru ürün seçimi ve düzenli bir rutinle, sosyal medyanın etkileyici dünyasına kapılmadan da sağlıklı ve parlak bir cilt mümkün. Doğal sabunlarla temizlik ve minimal bir bakım rutini, cildiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırım olabilir.