Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak - Haberler

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Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

Haberler.com - Emre İliksiz - Sağlık
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Son dakika: Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin yankıları devam ederken, Sağlık Bakanlığı da doktor ve personellere şiddet olaylarına karşı yeni bir adım attı. 24 hastanede daha Kapı Güvenlik Sistemi'nin kurulduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni güvenlik uygulamasının hızla ülke geneline yayılacağını ifade etti.

Türkiye genelindeki hastanelerde doktorlar ve sağlık personellerine karşı son dönemde artık şiddet olayları gündemde yerini korurken, son olarak Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişi tarafından tabancayla burulacak öldürülmüştü.

BAKANLIK'TAN YENİ ADIM

Karakaya'nın ölümünün yankıları sürerken Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde atacağı yeni güvenlik önlemleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

TÜM HASTANELERİN GİRİŞLERİNE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULACAK

Paylaşımında Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

NE OLMUŞTU?

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü. Resmi makamlar, doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın cinayet sonrası intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Başından yaralanan doktor Ekrem Karakaya hemen ameliyata alındı ancak meslektaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Burak Ergül:

Yıl 2022 , 20 senedir iktidardasınız daha yeni mi aklınıza geliyor . Hastahanelerin her yerine kamera koyulması lazım hala eksikler var , en az 2 polis 2de sivil polis olmalı , giriş ve çıkışlarda güvenlik aramaları olması lazım , acil durum butonu masalarda olması lazım .

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Hamit Gündoğdu:

Birkaç zirzopun hareketleri bu durumu mecbur kıldı. İnşallah işe yarar da muayenede sabıka kaydı mecburiyeti gelmez!?

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