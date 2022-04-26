Son Dakika: Bakan Koca'dan kafa karışıklığını ortadan kaldıran paylaşım: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

Bugün son kez bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kameralar karşısına geçerek kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldığını duyurdu. Ancak toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasının, vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edeceği de belirtildi.

BAKAN KOCA KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDERDİ

Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğun kaldırılması ancak sağlık kuruluşlarında devam etmesi nedeniyle okullar ve eğitim kurumlarındaki durum merak ediliyordu. Bunun üzerine Bakan Koca'dan kafa karışıklığını ortadan kaldıran bir paylaşım geldi.

OKULLARDA MASKE MECBURİYETİ KALKTI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadelerine yer verdi.

"HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM"

Açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." dedi.