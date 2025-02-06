Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit

Türkiye, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, uzmanlar bu soğuk havaların akciğer hastalıkları bulunan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, soğuk havaların solunum yollarını daraltarak oksijen alımını zorlaştırabileceğini belirtti. Bu durumun, astım krizleri, bronş spazmları ve öksürük şiddetinin artmasına yol açabileceğine işaret eden Yaman, soğuk hava dalgasının büyük şehirlerdeki hava kirliliğiyle birleşerek sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekti.

SOLUNUM DARALIYOR, OKSİJEN DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Yaman, soğuk havanın vücutta oksijen alımını zorlaştırarak genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Solunum yollarındaki daralma ve spazmlar, hastaların nefes almasını güçleştirerek yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

SICAK GİYİSİ VE MASKE KULLANIMI ÖNERİSİ

Prof. Dr. Yaman, akciğer hastalıkları olan kişilerin dışarı çıkmadan önce sıcak tutacak giysiler ve ağız-burun koruyucu maskeler kullanmalarını önerdi. Soğuk havalarda açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılmasını ve aniden soğuk havaya maruz kalınmamasını tavsiye etti. Ayrıca, akciğer hastalıkları bulunan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanarak aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmaları gerektiğini de ekledi.

ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Soğuk hava ile birlikte artan öksürük, balgam üretimi veya nefes darlığı gibi belirtiler görülmesi durumunda, vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaman, erken müdahalenin sağlık komplikasyonlarını önlemede büyük önem taşıdığını belirtti. Soğuk havaların, akciğer hastalıkları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ve erken teşhisin komplikasyonları engelleyebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Yaman, soğuk havalarla birlikte risklerin arttığını, ancak basit önlemlerle bu risklerin yönetilebileceğini söyledi. Akciğer hastalıkları bulunan bireylerin sağlıklarını korumak için özellikle soğuk havalarda dikkatli olmaları gerektiğini yineledi.