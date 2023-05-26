SGK, HPV aşı ücretini ödemek zorunda kaldı

Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın hukuki desteği ile bir kadın üyesinin rahim kanserine yol açan HPV virüsüne karşı yapılan aşının ücretini karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davayı kazandı. Mahkeme, SGK'nın, HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti. Sendikası Dr. Derya Mengücük, "HPV aşısının SGK tarafından ödenmemesi ve Sağlık Bakanlığı aşı programına alınmaması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bilim dışı ve kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yazılı bir açıklama yaparak, hukuki destek verdikleri kadın üyelerinin HPV aşısının ücretini ödemeyen SGK aleyhine Ankara İş Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandığını duyurdu. Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirten Mengücük, HPV aşısı olup SGK'dan ücretini alamayan tüm kadın üyeleri için hukuki destek sağlayacaklarını bildirdi. Mengücük, açıklamasında şunları kaydetti:

"TÜM KADIN ÜYELERİ İÇİN HUKUKİ DESTEK SAĞLAYACAK: HPV taraması ücretsiz, HPV aşısı ücretsiz değil. Şimdiye kadar HPV aşısı olup SGK'dan ücretini alamayan tüm üyelerimiz için avukatlarımız gereken hukuki desteği sağlayacaktır. Kuşkusuz hastalık oluştuktan sonra erken tespit etmek çok değerli ama hastalık oluşmadan korunmak ve engellemek çok daha kıymetli. Bu da aşı ile mümkün.

DSÖ, RAHİM AĞZI KANSERİNİ 'ÖNLENEBİLEN BİR ÖLÜM NEDENİ' OLARAK TANIMLIYOR: Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü. Rahim ağzı kanserinin ülkemizde de sıklığı devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, rahim ağzı kanserini "önlenebilen bir ölüm nedeni" olarak tanımlıyor. Nedeni tamamen bilinen ve önlenebilen tek kanserdir. Bugün rahim ağzı kanserinin yüzde 99,7'sine HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonunun neden olduğu bilinmektedir. HPV'nin tespiti erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklerin tanınmasını ve kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında önemli bir adımdır.

ÜLKEMİZDE, 30-65 YAŞ GRUBUNDAKİ KADINLAR 5 YILDA BİR HPV TESTİ İLE TARANIYOR: Ülkemizde Ulusal Kanser Tarama programı çerçevesinde yaklaşık 10 yıldır 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV testi ile taranmakta olup pozitif çıkanların ileri tetkik ve takibi sağlanıyor. Bunun rahim ağzı kanserinin erken tanı ve tedavisi açısından önemli ve değerli bir uygulama, ancak rahim ağzı kanserini ve buna bağlı ölümleri engellemek açısından yeterli değil. Rahim ağzı kanseri nedeni olarak günümüzde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar vardır. Aşılama ile HPV enfeksiyonu tamamen engellenebilir. Dolayısıyla kanser yapma olasılığı ortadan kaldırılabilir. Pek çok ülkede HPV aşısı 11-12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar kadın ve erkeklere ücretsiz olarak uygulanıyor. Fakat bizim ülkemizde HPV aşısı ulusal aşı takviminde yok ve aşı ücreti ödenmiyor.

SENDİKA OLARAK HPV AŞISININ ÜCRETLİ OLARAK YAPILMAK ZORUNDA OLMASINI KABUL ETMİYORUZ: Hastalığı yüzde 100 engelleyen bir aşı olan HPV aşısının ücretli olarak yapılmak zorunda olmasını kabul etmiyoruz. Bu amaçla kadın üyemizin yaptırdığı HPV aşısının SGK tarafından ödenmemesi nedeniyle dava açtık. Mahkeme SGK'nın HPV aşı ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine kesin karar olarak hükmetti. Sonuç olarak HPV taramalarının önemli ve değerli olduğunu ancak yeterli olmadığını, aşı ile engellemek mümkün iken ulusal aşı programında ücretsiz olarak yer alması gerektiğini, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçen Kasım ayında ücretsiz olacak diye müjde verdiğini fakat hala ücretle yaptırılabildiğini hatırlatmak istiyoruz.

ÜLKEMİZDE HER YÜZ BİN KADINDAN DÖRDÜNE RAHİM AĞZI KANSERİ TANISI KONULUYOR: Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir. Ülkemizde her yüz bin kadından dördüne rahim ağzı kanseri tanısı konulduğu ve bunların yarısından fazlasının ileri evrede tanı aldığı göz önüne alınarak HPV aşısı ücretsiz olsun diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi dikkate alınıp, Ulusal Aşı Takvimi'ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenmesini istiyoruz."