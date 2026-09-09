Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı

Kastamonu'da bir apartmanın 8'inci katından düşerek bacaklarında 8 bölgede parçalı kırıklar oluşan kırılan Kedi, bölgede ilk kez uygulanan yöntemiyle ameliyat edildi. Operasyonla sağlığına kavuşan Kedi, 4 gün sonra yürümeye başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Yağmur Dedeoğlu'nun "Mars" isimli kedisi, apartmanın 8'inci katından düştü. Kedisini bacakları kırılmış ve baygın halde bulan Yağmur Dedeoğlu, İnebolu ilçesindeki Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu ile iletişime geçti. Veteriner kliniğine getirilen kedinin bacaklarının 8 farklı noktasında parçalı kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kedi Coduroğlu tarafından ameliyata alındı. Bölgede ilk kez uygulanan "Eksternal Fiksasyon" (kırılan kemikleri vücut dışından metal çubukla tutturma) yöntemiyle kedinin bacaklarındaki kırıklar sabitlendi ve eklem bozuklukları giderildi. Deri dışından titanyum plak ve karbon metal çubuklar ile pinler yardımıyla cerrahi bir sabitleme yapışmasının adından, 45 günde iyileşmesi beklenen kedi 4 günde kendi ihtiyaçlarını görebilecek ve yürüyebilecek hale geldi.

Kedinin iki yılda iki kez 8. kattan düştüğünü belirten Veteriner Hekim Coduroğlu, "O zaman bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 2 hafta öncesinde de tekrar 8. kattan düşme olayıyla karşı karşıya kaldık. İki arka bacaklarda toplamda 8 parçalı kırık mevcuttu. Kedimiz aynı zamanda eklem hastalığına yatkın olan 'scotish fold' ırkı bir hastamız. Yapılan tetkiklerden sonra her iki bacağın ameliyatını gerçekleştirdik. Ancak röntgenlerini ilk çektiğimizde ameliyatı hangi yöntemle yapacağımızı karar verme noktasında bir çelişkimiz vardı. Sonra yeni konfigirizasyonlu eksternal fiksasyon denilen yeni yöntem ve malzemelerle, titanyum malzemelerle biz kedimizin kırıklarını onardık. Bugün 14. günü kontrole geldi. Kontrol radyografisi çektik. Aynı zamanda yara diplerinde bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Muntazam bir şekilde kedimiz yürüyor, tüm ihtiyaçlarını görebiliyor. Ama biz 14 gün öncesinde hasta sahibimize bu kadar umut vererek ameliyatı almadık. Sahibi bizden sadece tuvalet ihtiyacını giderebilecek kadar iyileşmesini istedi Çünkü gerçekten çok ajitasyonlu bir halde bize gelmişti. Sistem çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Diğer ameliyatlarda platin plaka ameliyatlarında biz bölgeyi kemiğe kadar açarken, bu sistemde tamamen kapalı bir cerrahi operasyon uyguluyoruz, kemikleri stabil hale getiriyoruz. Dışarıdan yaparcasına pimleri yerleştiriyoruz ve sistemi kilitli hale getiriyoruz. Bu sistemde normal biyolojik dokuya zarar vermeden minimal deri ensizyonları ile amaliyatı tamamlıyoruz" dedi.

Bu sistemi kullanmadan önce bacaklara pim-plaka kullanmayı düşündüklerini anlatan Coduroğlu, "Bu sistem olmadan önce plak kullanmayı düşünürdük. Ama bu sistemde bir kemik, sadece bir bacaktaki kemik dört parça olmuş. Yani burada plak kullandığımızda vidaları atacağımız sağlam bir parça bulamayacaktık. Dolayısıyla bu kediye plakla yapma şansımız yoktu. Tek seçenek bu yöntemdi. Diğer uygulamaları bunda yapsak iyileşmesi en az bir günü bulacaktı, 14 günde çok muntazam bir iyileşme kat ettik" diye konuştu.

"Çok umudumuz yoktu"

Düştükten sonra kedisini ilk gördüğünde felç olduğunu düşündüğünü belirten Yağmur Dedeoğlu ise, "Kesinlikle kıpırdayamıyordu. Geldik, hocamızla görüştük. Ameliyatına karar verdik. Acil şekilde bir ameliyata alındı. Çok umudumuz yoktu. En azından felç kalmasın, tuvalete ihtiyacına giderebilsin diye bir ameliyat ettirdik. Çok şükür. Muhammed hocam elinden gelenin fazlasını yaptı. Şu an gayet iyi durumda, mamasını kendisi yiyebiliyor, tuvalete kendi çıkabiliyor. Evin içinde çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Başka kedilerim de var, onlarla da arası çok iyi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı