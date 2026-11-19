SAMSUN'da yaşayan Kamil Aral (81), uzun yıllar kullandığı sigarayı 2013 yılında bıraktı. 2019 yılında ileri evre Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı konulan Aral, ilaçlarını düzenli kullanarak sağlığına kavuştu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, KOAH'ın en önemli nedeninin sigara olduğunu belirterek, 40 yaş üzerindeki sigara kullanıcılarına solunum fonksiyon testi yaptırmaları uyarısında bulundu.

OMÜ'de 18 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında akciğer sağlığına dikkat çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, dünyada ve Türkiye'de en yaygın 3'üncü ölüm nedeni olan KOAH ile mücadelede sigaranın bırakılması ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. OMÜ Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde tedavi gören Avukat Kamil Aral da hastalık sürecini ve sigarayı bırakma hikayesini anlattı. Avukatlık mesleğine başladıktan sonra sigara kullanımının arttığını anlatan Aral, 2013 yılına kadar sigara içmeye devam ettiğini belirtti. Sigara markalarını deneyerek zamanla tiryaki olduğunu ifade eden Aral, "Artık sürekli içmeye başladık. Bu içişler arasında 2013'lerde tıkandım. Ama hiçbir zaman akciğerlerimde bir hasar olduğunu falan düşünmedim. Sigarayı nasıl bırakırım düşüncesiyle musikiye başladım. Samsun Barosu'nda Türk sanat müziği korosu vardı. Orada sanat hayatına, müziğe başlayınca sigarayı azalttım ve bitirmeye çalıştım. 2017'lerde rahatsızlanmaya başladım tekrar. Nefes zorluğu, hırlama, terlemeler oldu. Sonra merdiven çıkışlarında, rampalarda kesildiğimi hissetmeye başladım" dedi.

'NEFESİMİ VE SOLUĞUMU KAZANDIM'

Şah damarı rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğünü belirten Aral, "Şah damarı hastalığımdan dolayı Ankara'ya gittim. Ankara'da 4 gün yattım. Şah damarımdan beyne kan giderken bir eksiklik olduğunu, ilerleyen zamanda bana çok sıkıntı açabileceğini, sigarayı da artık her şekilde bırakman gerektiğini orada da bana söylediler. Ondan sonra Samsun'a geldim, sigarayı bıraktım. Ve şimdi sigara bırakmanın bütün rahatlığını yaşıyorum. Göğüs ilaçları muntazam kullanan kişi kazanıyor her zaman. Ben nefesimi, soluğumu kazandım. 13 senedir de içmiyorum. Sağlığım şu anda gayet iyi. Hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

UZUN: TANI KONULDUĞUNDA HASTALIĞIN EN İLERİ EVRESİNDEYDİ

Kamil Aral'ın hastaneye başvurduğunda yürümekte ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Hastamız geldiğinde nefes alamıyordu. İki adım attığında yürüyemiyordu. 'Ben artık duruşmalara gidemiyorum, yürüyemiyorum, merdiven çıkamıyorum' diyordu. Öksürüyordu, hırlıyordu, gece uykuları bozulmuştu. Adım atamıyordu. Adım atmayacak kadar kötüydü ve KOAH tanısı koyduk. KOAH hava yollarının tıkanması sonucu oluşan direkt sigara ile ilişkili bir hastalık. Sigara çok zararlı. Sigaranın bir numaralı yaptığı şey KOAH aslında ve milyonlarca hasta var. Ülkemizde birkaç milyon olduğu tahmin ediyoruz ama tanı konulmuş 300-500 bin hasta var. Kamil Bey'in şu anda iyi olmasının bir numaralı şeyi hem önlemede hem tedavide sigaranın bırakılması. Sigara bırakmasaydı belki Kamil Bey'i bugünleri göremeyebilirdi. Çünkü tanı koyduğumuzda solunum fonksiyon testinde hastalığın en ileri evresiydi. En ileri evresinin yaşam süresi çok kısa" dedi.

'AKCİĞER FİLMİNİN NORMAL ÇIKMASI KOAH OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ'

KOAH tanısında solunum fonksiyon testinin önemine dikkat çeken Uzun, "Bu hastalığın tanısında en önemli şey sigara içenler için solunum fonksiyon testi. Sigara içen 40 yaşın üstündeki tüm hastalara mutlaka solunum fonksiyon testi yapmalarını tavsiye ediyorum. Şöyle bir yanılgı oluyor. Bir akciğer filmi çekiyorlar, 'akciğer filmim normalmiş, ben sigara içmeye devam edeyim.' Bu son derece yanlış ve son derece tehlikeli bir şey. Çünkü KOAH tanısı solunum fonksiyon testiyle konur. Akciğer filminde biz kanser, başka hastalıklar, nefes darlığı yapacak nedenler arıyoruz" dedi.

Elektronik sigaranın da zararsız olduğu yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu vurgulayan Uzun, "Kamil Bey'le konuştuğumuzda 'Cicili bicili sigara içmeyi teşvik eden sigaralar çıkıyor' dedi. Kamil Bey gençliğinden bahsediyor. O zaman da sigara endüstrisi vardı. Bugün de aynı taktiği uyguluyor. Bugün de ne yapıyorlar? Sigarayı insanlar bırakmaya başlayınca elektronik sigara çıktı. Elektronik sigara da en az sigara kadar tehlikeli. Onlar da cicili bicili paketler ve kutularla özellikle gençleri kandırarak bu işe başlatıyorlar, 'Zararsızdır' diye. Kesinlikle yanlış ve yalan bilgidir. O da en az içtiğimiz tütün sigara kadar zararlıdır. KOAH ve diğer akciğer hastalıklarına yol açar" ifadelerini kullandı.

'İLAÇLARIN DÜZENLİ KULLANILMASI GEREKİR'

KOAH hastalığında en önemli kritik noktanın hastaların ilaçlarını doğru ve düzenli kullanmaları olduğunu ifade eden Uzun, "Şöyle bir inanç oluyor hastalarımızda, 'İşte bunları devamlı kullanırsam alışkanlık yapar' diye. Kendini iyi hissettiğinde bırakıyorlar. Asla bırakmamalara gerekiyor. Bir de yanlış kullanım maalesef çok oluyor. Çünkü paf ve hava tedavileri var. Normal tablet şeklinde olmadığı için bu yolla doğru bir şekilde kullanmaları gerekir. Doktoruyla iyi iletişimde olması lazım" dedi.

'KAMİL BEY HAYATTAN KOPMADI'

Kamil Aral'a 2019'da tanı konduğunda hastalığının en ileri evresinde olduğunu belirten Uzun, "Sigarayı bıraktı, ilaçlarını düzenli kullandı. Aşılamalarını tam olarak yaptı. Yaşam egzersizine devam ediyor. Aktif bir insan. Hayattan kopmadı. Baroda avukatlık mesleğine devam etti. Aktif bir hayatına devam edebiliyor. Bu da önemli. Tamamen hayattan küsmek, inaktif bir hale gelmek son derece zararlı olabiliyor" diye konuştu.

HAVA KİRLİLİĞİ KOAH'A KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLERDEN BİRİ

Ev içi ve dış ortam hava kirliliğinin de hastalığın gelişiminde etkili olduğunu belirten Uzun, "Sigara KOAH da bir numaralı neden. Bunu unutmamak lazım. Bunun dışında ev içi ve ev dışı hava kirliliği de son derece önemli. Örnek vermek gerekirse, ev içinde tezek yakımı, ev dışında da hava kirliliği KOAH'a katkıda bulunan faktörler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı