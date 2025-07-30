Sahne Öncesi Dengeli, Sahne Sonrası Protein Ağırlıklı Beslenme

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanırken sahne performansı kadar merak edilen bir diğer detay da yıldızın kulisinde neler olacağı... JLo, Las Vegas'taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan Prime Restaurant ile Los Angeles'taki Nobu Restauran'ta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menüyü kulisinde görmek istiyor.

İstanbul Festivali organizasyon ekibi tarafından özenle hazırlanacak kulis menüsü, JLo'nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.

Kırmızı Et ve Lüks Garnitürler Vazgeçilmezler Arasında

JLo'nun Las Vegas'taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan PRIME Restaurant'ta sıkça tercih ettiği yemekler arasında kemikli Rib-Eye Steak ve orta-kıvamda, dışı kıtır pişmiş kırmızı et öne çıkıyor. Bu lezzetlerin trüflü patates püresi, tatlı patates, sote mantar ve farklı soslarla (Roquefort, dijon, merlot tereyağı) servis edilmesi dikkat çekerken festival kulisinde benzer bir kombinasyonun sunulması bekleniyor.

Nobu İlhamı: Uzak Doğu Esintileri Olmazsa Olmazı

Los Angeles'taki NOBU restoranı, JLo'nun tercihleri söz konusu olduğunda özel bir yere sahip. Yıldızın burada en çok sevdiği tatlar arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail sashimi ve tempura karidesler yer alıyor. İstanbul'daki organizasyon ekibinin de bu tarz hafif ve sofistike lezzetleri menüde değerlendirmesi şaşırtıcı olmaz.

Dengeli ve Hafif: Tavuk, Yeşillikler ve Günün Tatlısı

JLo'nun sahne öncesi dengeli beslenmeye özen gösterdiği biliniyor. Daha önceki konserlerinde yer alan yeşil fasulye eşliğinde fırınlanmış tavuk, arugula ve salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi seçenekler, İstanbul kulisinde de yer alması muhtemel sağlıklı alternatifler arasında. Finalde ise her zaman olduğu gibi "şefin sürprizi" tatlısı beklentisi yüksek.

Sahne Öncesi Bir Lezzet Ritüeli

JLo'nun sahneye çıkmadan önceki rutininde, iyi hazırlanmış bir yemek kadar o yemeğin sunumu, dengesi ve detaylara gösterilen özenin de önemli olduğu biliniyor. İstanbul Festivali ekibinin, JLo'nun alışık olduğu bu lezzet ritüelini sağlamak için hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan destek alması bekleniyor.

Henüz resmi kulis menüsü açıklanmasa da JLo'nun bugüne dek tercih ettiği restoranlar ve menüler doğrultusunda İstanbul Festivali'ndeki hazırlıkların da bu çizgide olması sürpriz olmayacak. 5 Ağustos gecesi sadece müzik değil, sahne arkasında yaratılacak atmosfer de festivalin unutulmazları arasında yer almaya aday.

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