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Sağlık-Sen Şırnak ve Mardin şubeleri, sağlık çalışanlarının sorunlarını istişare etti

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Sağlık-Sen Şırnak ve Mardin şubeleri, sağlık çalışanlarının sorunlarını istişare etti
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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve yönetim kurulu, Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ile bölgedeki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını görüştü. Görüşmede personel yetersizliği ve devam eden hizmet binalarının durumu değerlendirildi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ile biraraya gelerek, bölgedeki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ile sendikal çalışmaları masaya yatırdı.

Başkan Anmal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Abdullah Saruhan ile makamında görüştü. Görüşmede bölgenin zorlu coğrafi ve istihdam koşulları, personel yetersizliği ile yapımı devam eden hizmet binalarının son durumu değerlendirildi. Görüşmede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının karşılaştığı özgün zorluklar ile fiziki imkanların geliştirilmesi konuları öne çıktı. Vatandaşa kesintisiz kamu hizmeti sunmak adına özveriyle çalışan personelin personel eksikliği nedeniyle yaşadığı yükün hafifletilmesi gerektiği vurgulandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saruhan, bölge illerindeki sorunların paralellik gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde kamu hizmetinin kalitesini artırmak ve çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak adına son derece verimli bir istişare gerçekleştirdik. İhtiyaçlarımızın ve personel sorunlarımızın birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Çözüm odaklı istişare kültürüyle sürdürdüğümüz bu bilgi alışverişinin hizmet kalitesine olumlu yansıyacağına inanıyorum. Değerli Şırnak Şube Başkanımız Sabğatullah Anmal ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederim."

Anmal ise ortak sorunlara ortak çözümler üretmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Anmal, şöyle konuştu:

"İstişare kültürünü ön planda tutarak sorunlarımızı tahlil ediyor ve çözüm önerileri hazırlıyoruz. Genel anlamda tüm kamu çalışanlarının, özelde ise sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığın hem ekonomik hem de mesleki saygınlık olarak hak ettiği karşılığı bulması gerekiyor. Diller ve dinler diyarı, medeniyetin beşiği Mardin'de bizleri ağırlayan ve kıymetli katkılarını sunan Mardin Şube Başkanımız Abdullah Saruhan'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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