Sağlık Bakanlığı'ndan Motosiklet Ambulans Hizmeti

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde 60 motosiklet ambulans ile trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve dar sokaklar ile park, bahçe ve mesire alanlarında acil durumdaki hastalara dakikalar içerisinde müdahale ediliyor. Ankara'da görev yapan 2 motosiklet ambulans ile 2 ayda yaklaşık 500 hastaya müdahale edildi.

Paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere 2'şer kişilik ekiplerin görev yaptığı motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları kısa sürede aşarak, dakikalar içinde hastanın yanına ulaşıyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor. Motosikletli ambulanslarda, kara ambulansında bulunan neredeyse tüm ekipmanlar hazır bulunuyor. Türkiye genelinde 60 motosiklet ambulansta 142 personel görev yapıyor. Ankara'da ise 12 personel, 2 motosiklet ambulans ile 08.00-20.00 arasında tüm vakalara hizmet sağlıyor. Genelde kara ambulanslarının giremediği Kızılay, Hamamönü, Gençlik Parkı gibi alanlarda etkin görev alan motosiklet ambulanslardaki sağlık görevlileri, hastalara ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

'AYDA 250 VAKAYA ULAŞIYORUZ'

Motosikletli sağlıkçılardan paramedik Osman Eriklioğlu, günde 10, ayda yaklaşık 250 vakaya müdahale ettiklerini söyledi. Eriklioğlu, "Bu yıl 2 aydır görev yapıyoruz. Şimdiye kadar, aylık ortalamamız 250 vakadan toplamda 500 vakaya müdahalede bulunduk. Motor ambulansı, kara ambulanslardan ayıran özelliği sokak vakalarında hastaya daha hızlı bir şekilde ulaşmak, ilk müdahaleyi yapmak, hastayı stabilize ettikten sonra gerekirse kara ambulansını çağırarak hastanın taşınmasını sağlamak. Kara ambulansında olan tüm malzemeler var. Bunlar defibratör, oksijen tüpü, boyunluk, damar yolu malzemeleri, hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapabileceğimiz her türlü malzememiz var. Şu an Ankara'da günlük 2 motosiklet ekibimiz var. Her motosiklette 2 personelimiz var. Toplamda ise 12 personelimiz bulunuyor. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. Günlük 12 saat, yani akşam 20.00'ye kadar motosikletleyiz. Akşam saat 20.00'den sonra ise kara ambulansına geçiş yapıyoruz. 24 saat nöbetimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞ TRAFİK POLİSİ SANIYOR'

8 yıldır paramedik olarak görev yaptığını söyleyen Eriklioğlu, sokakta karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin, "Hastaya ulaşırken özellikle taksi şoförleri ve dolmuş şoförlerinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Genelde vatandaş bizi trafik polisi sanıyor. ya da 'Acil organ mı taşıyorsunuz?' diye soruyorlar. Motosiklet ekibi olarak vakaya hızlı bir şekilde ulaşabilmek için trafikteyiz sürekli. O yüzden gerek taksi gerekse dolmuş şoförleri, gerek yaya arkadaşlar ulaşmamıza yardımcı olurlarsa ve bize vakaya giderken yol verirlerse seviniriz" dedi. (DHA)