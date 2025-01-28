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Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatı üzerine, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı. Acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi alanlarda yoğunlaşacak olan denetimlerle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Uygulama seçilen 7 pilot ilde başladı.

Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldığını açıkladı.

7 PİLOT İLDE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı belirtilerek, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek" denildi.

20 BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEN BÜYÜK TÜRKİYE:

Önceden biz denetim yapacağız diye ilan edersen hangi kusurları doğru düzgün bulabilirsin ki

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Hayret bakanlikta denetim yetkisi varmi belediye bakmiyormu.

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Anlaşmalı özel hastaneleri denetleyin...Vatandaş haksız yere alınan ücretler için.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir bakan çıkar, marketleri 15 gün sonra denetlemeye geleceğiz der. Şimdi de birisi çıkar hastaneleri denetlemeye geleceğiz der. Ne bulacaksınız ki? şöyle yapınız. O kadar milleti oralara gönderip, masraf cikartacaginiza. 2 kişi hastaneleri dolaşıp kapısın da , bizlerden sıkıntıları sorsalar yeter. Koca koca hastanelerin tuvaletlerinde hala dabunu bırak yeri bile yok? Söylesek Başhekimi değişirsiniz. Bütün işi tuvaletleri kontrol etmek olmalı değil mi? Sorunlu müdür işi yapamıyorsa değişmeli.

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Haber YorumlarıMüslüm Ayaz:

Siverek devlet hastanesi gelin görün hizmet sıfır guvenlikci kendini kral sanıyor bilgi işlemci kendini ulaşmaz zanediyor.acilen bı çeki düzen verilmeli devletimiz

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Haber YorumlarıSeyhun Aslan:

??????????????

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