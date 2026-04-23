Van'da 'Her Gebeye Bir Ebe' dönemi: 6 bin anne adayına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla başlattığı "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla Van'da 6 bin anne adayına ulaştı.

Haziran 2025'te başlatılan proje kapsamında kamu, özel ve üniversite hastanesi fark etmeksizin tüm gebelere rehberlik hizmeti sunuluyor. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan kadınlara hamileliğin son 3 ayında yoğunlaşan programda; "Annelik Yolculuğu" isimli mobil uygulama tanıtılıyor, aile hekimliği kontrollerinin takibi yapılıyor ve gebe okullarına yönlendirmeler sağlanıyor. Saha ekipleri, gebelerin sadece fiziksel sağlıklarını değil, aynı zamanda doğum korkusu ve özgüven eksikliği gibi psikolojik süreçlerini de yakından takip ederek süreci yönetiyor.

"Hedefimiz doğum korkusunu yenmek"

İHA muhabirine konuşan Koordinatör Ebe Yasemin Seyitoğlu, temel amaçlarının gebelerle birebir iletişim kurarak güven ortamı oluşturmak olduğunu belirtti. Seyitoğlu, "Koordinatör ebe programı kapsamında amacımız; gebelerle birebir yakından iletişim kurarak onların bu özel süreçlerinde yanlarında olmayı, doğru bilgilerle doğum korkularını yenmelerini sağlamayı, anne ve bebek ölümlerini azaltmayı hedeflemektir. Gebelerimize bu program çerçevesinde; 'Annelik Yolculuğu' uygulaması ve gebe okulları hakkında bilgiler veriyoruz. Böylelikle kişilerin bu süreci korkusuz ve özgüvenli bir şekilde tamamlamaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Uygulama kapsamında düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Seyitoğlu, "Ev ziyaretlerinde gebelerle birebir görüşerek hem güven ortamı sağlıyor hem de yüz yüze tanışarak kendilerine uygulama hakkında bilgi veriyoruz. Genel gebelik süreciyle ilgili bir sorun veya problem yaşayıp yaşamadıklarını öğreniyoruz. Aile hekimliğine ya da gebe okullarına gidip gitmediklerini, bu konuda bilgilerinin olup olmadığını soruyoruz. Eğer gebe okuluna veya aile hekimliğine gitmiyorlarsa, buralara muhakkak başvurmaları gerektiğini kendilerine iletiyoruz" diye konuştu.

"10 ayda 6 bin gebeye ulaştık"

2025 yılı Haziran ayında başlayan ve yaklaşık 10 aydır süren program çerçevesinde çok önemli yollar katettiklerinin altını çizen Seyitoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında yaklaşık 6 bin gebeye telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Anne ve bebek sağlığını ön planda tutan bu uygulama için Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Muhammed Tosun'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Evinde ziyaret edilerek bilgilendirilen anne adayı Nezire Es ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk gebeliğini yaşayan anneler, çocuk bakımı ve kendi öz bakımları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabiliyor. Hem çocuk hem de anne sağlığı açısından bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı