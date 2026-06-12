Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık Sistemimiz Günde 3 Milyon İnsana Dokunuyor

HASKÖY DEVLET HASTANESİ'NİN RESMİ AÇILIŞINA KATILDI

Bazı ziyaretler, temaslar ve açılışlarda bulunmak üzere Muş'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce hizmet vermeye başlayan Hasköy Devlet Hastanesi'nin resmi açılış törenine katıldı. Memişoğlu, sağlık yatırımlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini ve Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.

'SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜNDE 3 MİLYON İNSANA DOKUNUYOR'

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Bu bize yetmiyor. Biz daha da iyisini yapacağız. Daha da ulaşılabilir, daha da etkin sağlık hizmeti sunacağız. Ama şunu ifade edeyim; bugün sağlık sistemimiz günde 3 milyon insanımıza dokunuyor" dedi.

Muşlu her bir vatandaşın 2025 yılı içerisinde 12 kez sağlık hizmeti aldığını belirterek, sağlık hizmetlerinin çok iyi bir konumda olduğuna değinen Memişoğlu, "Biz sadece sağlık hizmetini iyi vermek istemiyoruz. Biz insanımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. İnsanımızın bedenini sağlıklı kalması için korumasını istiyoruz. Önceliğimiz bu, bu önceliği hep beraber başarabiliriz" şeklinde konuştu.

İl sağlık binaları ve hekimlerle insanlara en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerinin altını çizen Memişoğlu, "Muş esasında sağlık hizmetleri alanında daha iyi yerlere gelebilme kapasitesi olan bir il. Bunu organize edeceğiz. Hem hekim anlamında, hem cihaz anlamında, hem organizasyon anlamında; Muş'ta sağlık hizmetlerini başka bir yere gitmeden her türlü sağlık hizmetini alabilecek bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak 2002 yılı itibarıyla Muş'ta birinci basamak 41 tane olmak üzere 51 adet tesis açıldığını aktaran Memişoğlu, "Muş'ta bugün 700 hasta yatağımız var. Hepsi tek ve çift kişilik, banyolu ve tuvaletli. 500 yatak ilavesiyle 1.200'ün üzerine çıkacak bu hasta yatakları, dünyada en iyi sağlık altyapısının Muş'ta olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'BİZ HİZMETKARINIZIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerin gün geçtikçe daha iyiye doğru gittiğini anlatan Memişoğlu, "Ambulansıyla, sağlıklı hayat merkezleriyle, aile hekimlikleriyle, laboratuvarlarıyla, MR, tomografi ve her türlü cihazıyla bugün Türkiye, sağlıkta herbir köşesine dünyadaki en kaliteli sağlık hizmetlerinden birisini veriyor. Vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz var. Biz Türkiye'yi daha iyi yerlere getirme derdiyle hemhaliz. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. İş üretiyoruz. Milletimize hizmet veriyoruz. Biz hizmetkarınızız" dedi.

'BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE DİYECEĞİZ'

Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye ateş çemberi içinde. Her tarafta çatışma varken huzur, barış içinde hedefine odaklanmış ve gerçekten yeniden medeniyetini güçlü hale getirme aşamasında olan bir Türkiye görüyoruz. Bunun en büyük sebebi çalışmak, üretmek ve birbirimize sarılmaktır. Biz farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale getirmek zorundayız. Çünkü bizler barışın, iyiliğin tarafıyız. 1071'de buradan kapı açılmış, Anadolu'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya, Ortadoğu'ya iyilik ve barış getirmişiz. Yıllarca Kudüs'ü yönetmişiz. Ama hiçbir çatışma, hiçbir katliam, hiçbir eziyet göstermemişiz kimseye. Onun için bugün Filistin'e baktığınızda, Gazze'ye baktığınızda, Ortadoğu'ya baktığınızda, yakın Asya'ya baktığınızda, hatta kuzeyimize baktığımızda maalesef bu çatışmalar neticesinde kendisine bir avantaj sağlama amacıyla yaptırılan, insanları maalesef barışın değil düşmanlığın, çatışmanın arasında bırakan bir zihniyet. Biz bu zihniyetle mücadele etmeye söz verdik, azmettik. Onun için birbirimize sarılacağız. Onun için 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Onun için 'Terörsüz Bölge' diyoruz. Bu topraklar en verimli topraklar. Petrolünden madenine, tarımından hayvancılığa kadar hepimize yeter. Biz bu topraklar için kavga etmek değil, barışıp birbirimize sarılmak için buradayız. Onun için bu topraklarda uzaklarda olanların değil, bu toprakta yaşayanların sahip çıkacağı birbirine sarılacağı bir dönemdeyiz bugün. Onun için başarılıyız, onun için sesimizi çıkartıyoruz."

'SAĞLIKLI OLACAĞIZ, ÜRETECEĞİZ, GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

"Sağlıklı olacağız, sigarayı bırakacağız, kilo azaltacağız, hareketli olacağız ve en önemlisi de bir olacağız, üreteceğiz, güçlü olacağız" diyen Memişoğlu, şunları söyledi:

"Bu hastaneye gelen her bir vatandaş, herbir insan bizim baş tacımız. Rengine, ırkına, saçına bakmıyoruz burada, tedavi ediyoruz onları. Sadece burada değil, Türkiye'nin her köşesinde. Somali'sinden Kırgızistan'a kadar, Irak'tan Suriye'ye kadar biz herkesin şifası için, herkesin iyiliği için onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insani tarafıyız. Bugün dünya insanlığın, insanlığına ihtiyacı var. Bugün dünyanın insanlığa ihtiyacı var. Ses çıkarılmasına ihtiyacı var. Doğruların, barış sevenlerin, duygu taşıyanların, empati duyanların sesini çıkartmaya ve güçlü olmaya ihtiyacı var. Onun için çalışıyoruz ve üreteceğiz. Bizim çocuklarımıza vebalimiz var. Bizim bize oy atmış, bizi desteklemiş Türk milletinin ihtiyaçlarını çözmeye ihtiyacımız var."

İl Müftüsü Nurullah Koçhan'ın okuduğu duanın ardından, Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu ve protokol mensupları Hasköy Devlet Hastanesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı