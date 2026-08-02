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62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
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62 yaşındaki Hülya Avşar, yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan bikinili karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Sahilde çocuklarla vakit geçirdiği doğal anları da paylaşan Avşar'ın fit görüntüsü ve tatil pozları kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

Yaz aylarını her yıl olduğu gibi Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, tatiline ilişkin yeni karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşılan fotoğraflarda Avşar'ın kumsalda çocuklarla vakit geçirdiği, deniz kenarında oturduğu ve sahilde dinlendiği anlar yer aldı.

Ekteki fotoğraflarda Avşar'ın beyaz bikinisi ve hasır şapkasıyla doğal bir görünüm sergilediği görülürken, çocuklarla kumda sohbet ettiği ve keyifli anlar yaşadığı dikkat çekti.

62 YAŞINDAKİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

62 yaşındaki sanatçının fit görüntüsü ve doğal tatil kareleri takipçilerinin ilgisini çekti. Hülya Avşar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

YAZ AYLARINI AYVALIK'TA GEÇİRİYOR

Hülya Avşar, uzun yıllardır yaz sezonunu Ayvalık'taki evinde geçiriyor. Daha önce de tatilinden yaptığı bikini ve spor paylaşımlarıyla gündeme gelen Avşar, bu kez sahilde çekilen doğal karelerini takipçileriyle buluşturdu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör bunu hiç haber değeri var mı? Gerçek işinizi yapın.... Magazin değil. Bunları yayınlayacaksanız adınızı değiştirin. MAGAZİN. COM.

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Editör hadi iki yazdığımızda yayınla da görelim....

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