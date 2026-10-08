Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da 'Eczacı Rumeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi'nin açılışında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ölümlerin çoğu ya sigaradan kaynaklı hastalıklar ya hareketsizlik ve kilodan kaynaklanan inmeler, kalp krizleri. Sağlık Bakanıyım. Bu toplumun sağlıklı kalması önceliğim. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz." dedi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bünyesindeki "Eczacı Rumeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi"nin açılış töreninde konuşan Memişoğlu, Kartalkaya'daki otel yangınında ilk aşamada kente geldiğini söyledi.

Memişoğlu, dünyadaki bütün makamların, zenginliklerin, varlıkların, sıfatların gelip geçici olduğunu belirterek "Bugün var, yarın yokuz esasında. Bunu unuttuğumuz, hırsımıza, nefsimize yenildiğimiz zaman işte kötülük ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada iyilikle kötülüğün mücadelesi olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Daha çok çalışacağız, daha çok iyilikle, mücadeleyle kötülüğün üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Memişoğlu, eczacı Rumeysa ve doktor Enes Gültekin'in yanı sıra makine mühendisi Alp Mercan ile tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay'ın kurtulduktan sonra insanları kurtarmak için tekrar girdikleri otelde hayatını kaybettiklerini hatırlatarak, onların iyiliğin tarafında yer aldıklarını kaydetti.

Ailelerine sabır dileyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklarınızın, bu iyi insanların isimlerini yaşatıp onların dua alacağı fiziki yapılar oluşturuyorsunuz. Diyaliz merkezimizi açıyoruz. 112 Acil Merkezimizi Doktor Enes adına açtık. Aile hekimliği inşaatına da başladık, temelini çıkardık. Bu esasında insanlara örnek olacak aile olduğunuzu da gösteriyor. O çocukları siz yetiştirdiniz, o iyiliği siz oluşturdunuz. Allah size iyilik tarafını nasip etti. Size zor bir imtihan verdi. Onun için sizlere söyleyebileceğimiz sadece Allah razı olsun. Allah acılarınızı azaltsın diye dua ediyorum."

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Memişoğlu, Bakanlık olarak iyiliği ön planda tuttuklarını, sağlıkçıların da fedakarca çalıştığını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız dünya lideri, iyiliğin de lideri. Dünyadaki bütün ezilmişlerin, haksızlığa uğrayanların ümidi olmuş durumdayız." dedi.

Gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Çocuklarımıza daha iyi ülke, daha büyük medeniyet ve iyilik medeniyetinin hakim olduğu dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bunu başarmamızın en önemli işi; farklılıklarımız da olsa farklı düşünsek de iyilik tarafındaysak, gerçekten iyiysek, birbirimize sarılmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekir. En önemlisi de en az kötülük kadar çalışmak, en az kötülük kadar üretmek ve ondan daha güçlü olmak gerekir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, hastanedeki 7 yaralının durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, bunların doğal afetler, doğal kazalar olmadığına işaret ederek, "İyilik tarafını güçlü hale getirmemiz gerekir. Herkes birbirini eleştirirse, herkes dünyalık nefsi alanlara hırsını yönlendirirse işte maalesef yangın da olur, çökme de olur. Onun için bu dünyanın gelip geçici olduğunu unutmayacağız ama bu dünyada da iyilik tarafı olarak kötülükle elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve kazanacağız." dedi.

"Toplumun yüzde 65'i kilolu"

Kentteki sağlık yatırımlarına değinen Memişoğlu, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 300 yataklı ve İzzet Baysal Devlet Hastanesine 200 yataklı ek bina çalışmalarının sürdüğünü, Bolu Merkez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk ek binasının inşaatını yakın zamanda bitireceklerini kaydetti.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 senede gerçekten büyük irade ortaya koyduğunu, her türlü teknik yapının, insan gücünün olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, 'Hastalık Bakanlığı' değil ki. Bizden sağlıklı kalmayı, nasıl sağlıklı olacağınızı talep edin. Sigara ve tütün kullanımı konusunda, lütfen gelin bu illetten kurtaralım sizi. 3 kişiden 1'i sigara içiyor toplumumuzda. Düzgün, sağlıklı, doğal beslenelim. Toplumun yüzde 65'i kilolu, yüzde 25'i aşırı kilolu. Hareket, spor yapmayı, mücadele ve kazanmak için yapıyoruz. Bundan da vazgeçelim. Spor, hareket, mutlu ve sağlıklı olmak için yapılması lazım. Bunun bir kültür haline getirilmesi lazım.

Ölümlerin çoğu ya sigaradan kaynaklı hastalıklar ya hareketsizlik ve kilodan kaynaklanan inmeler, kalp krizleri. Sağlık Bakanıyım. Bu toplumun sağlıklı kalması önceliğim. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Toplumsuz, vatandaşın katılımı olmadan bunu kimse başaramaz. Onun için sizlerle beraber bunu yaparız diye düşünüyorum."

Bakan Memişoğlu, organlarını bağışladığını belirterek, organ bağışı çağrısında bulundu.

Törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Rumeysa Gültekin'in babası avukat Yüksel Gültekin ile Rumeysa Gültekin'in arkadaşı Duygu Taşdemir de konuşma yaptı.

Programa, Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Rumeysa ve Enes Gültekin'in annesi Azize Gültekin ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA