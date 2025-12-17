Haberler

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Sahte içki, özellikle yılbaşı öncesinde can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Metil alkol zehirlenmesi her üç vakadan birinde ölüm ya da kalıcı engelle sonuçlanırken, baş dönmesi, mide bulantısı ve görme bozukluğu gibi en küçük belirtilerde bile acilen hastaneye başvurulması hayati önem taşıyor.

  • Sahte içki tüketimi sonucu metil alkol zehirlenmesi yaşayan her 3 hastadan biri ölüyor veya engelli kalıyor.
  • Tüketicilerin sahte alkolü kokusundan, renginden veya tadından ayırt etmesi imkansızdır.
  • Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur ve TAPDK bandrolü olmayabilir.

Her yıl onlarca kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybediyor. Özellikle yılbaşına doğru hastaneye başvurular da artıyor. En küçük bir şüphe görüldüğünde geç kalınan her saniye ölüme yaklaştırıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala sahte içki bir kez daha gündeme geldi. Sahte içki tüketmenin diğer bir ifadeyle metil alkol zehirlenmesinin geri dönüşü olmayan sonuçları oluyor. Çünkü her 3 hastadan biri ya ölüyor ya da engelli olarak yaşamak zorunda kalıyor.

Baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kararma gibi belirtilerden biri görülse bile vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi hayati önem taşıyor.

Sahte içkiyi kokusundan, renginden ya da herhangi bir özelliğinden ayırt etmek mümkün olmadığı için öncelikle satın alınan yer çok önemli. Alkol satma ruhsatı olan işletmelerden alışveriş yapılması gerekiyor.

"ANLAMALARI İMKANSIZ"

Uzmanlar da sahte içkiye uyarılarını sürmeye devam ediyor. Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, bir tüketicinin sahte alkolü anlamasının imkansız olduğunu dile getirdi. Uzun, "Kokuyla, tatla ne yazık ki tüketicinin bunu anlamasına imkan yok. Bizler labaratuvar ortamında ürünün sahte olduğunu tespit edebiliyoruz" dedi.

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyorFatih'te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden şahıs böyle görüntülenmişti

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksiloji Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar da hastanın normal alkol mü metanol zehirlenmesi mi anlaması için belli bir sürenin geçmesi gerektiğini vurguladı. Akpınar, hastaneye geç başvuruda ölüm oranının oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

KALICI HASARA NEDEN OLUYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği Toksiloji Grubu Üyesi Dr. Ömer Taşkın ise sahte alkol nedeniyle hastaneye gelen hastanın tüm tedavileri almasına rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi. Taşkın, "3'te bir oranında kalıcı hasarla hayatını idame ettirmek zorunda kaldıklarını tespit ettik" dedi.

SAHTE İÇKİDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Uzmanlar, açık şişelerden şüphelenilmesi gerektiğini vurgularken vatandaşları fiyat, ambalaj ve etiket konusunda uyarıyor. Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir. Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı da ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

