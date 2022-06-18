Prof. Dr. Vardar: Meme kanseri neredeyse salgın haline geldi

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, "Her kadın mutlaka rahim ağzı ve meme kanseri açısından taramalarını yaptırmalı çünkü meme kanseri artık neredeyse salgın haline geldi" dedi.

Çukurova ve Başkent Üniversiteleri'nin ev sahipliğinde Minimal İnvazif Jinekolojik Onkoloji Derneği (MİJOD) Toplantısı, Adana'da düzenlendi. Kadın kanserlerindeki ameliyatlarda lenf bezlerinin çıkarılması teorik ve pratik olarak kursiyerlere aktarıldı. Toplantıda canlı cerrahiler de Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada 15 binden fazla cerrah tarafından aynı anda izlendi.

Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hüsnü Çelik ise laparoskopik cerrahinin hasta dostu bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemin kanser vakalarında kullanılması son derece önemli. Çünkü saatler süren ameliyattan sonra hastayı biz ertesi gün evine gönderebiliyoruz. Hastaların hastanede kalış süresi azalırken, iyileşmesi daha hızlı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.