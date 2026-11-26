DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir hastada kalın bağırsağın anatomik olarak ulaşılması ve müdahale edilmesi en riskli noktasında tespit edilen 8 santimetrelik dev kitleyi ameliyatsız yöntemle tamamen temizledi.

Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Kutluana ve ekibi ileri endoskopik işlemler alanında sınırları zorlayan kritik bir operasyona imza attı. Bir hastada kalın bağırsağın anatomik olarak ulaşılması ve müdahale edilmesi en riskli noktasında tespit edilen 8 santimetrelik dev kitleyi ameliyatsız yöntemle tamamen temizledi.

Gerçekleştirilen önemli operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kutluana, "Kalın bağırsağın makata en uzak ve duvar yapısı kağıt inceliğinde olan çekum bölgesinde 80x70 mm boyutlarında, üçgen formlu dev bir tümör tespit ettik. Yüksek delinme ve kanama riski nedeniyle sıklıkla açık ameliyatla bağırsağın kesilmesini gerektiren ekstrem bir vakaydı. Herhangi bir cerrahi kesi yapılmaksızın, tamamen kolonoskopi cihazıyla ESD yöntemi ve özel mikroskopik bıçaklar kullanılarak tamamen, komplikasyon olmaksızın çıkarılarak hastayı sağlığına kavuşturduk. Bölgenin en ince ve en riskli duvarında bıçak sırtı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu olgu bir başka merkezden tarafımıza yönlendirilmişti. Patoloji sonuçlarında erken dönem neoplazi belirtileri mevcuttu. Hastamızın kalın bağırsağının çekum bölgesinde tespit ettiğimiz 8 santimetrelik kitle, konumu ve boyutu itibarıyla endoskopinin en üst sınırlarını zorlayan son derece ekstrem bir vakaydı. Çekum, kalın bağırsağın duvar kalınlığının en ince olduğu, adeta bıçak sırtı diyebileceğimiz ve milimetrik bir hatada dahi delinme ile ağır kanama riskinin en yüksek olduğu anatomik alandır. Bu tür devasa lezyonlar dünyada ve ülkemizde genellikle hastanın bağırsağının bir kısmının ameliyatla kesilip alınmasıyla tedavi edilir. Ancak biz, kliniğimiz bünyesinde ulaştığımız teknik donanım ve tecrübe sayesinde, günümüz gastroenterolojisinin en ileri noktası olan ESD (Endoskopik Submukozal Disseksiyon) tekniğini tercih ettik. Özel mikro-bıçaklar yardımıyla milimetrik bir hassasiyetle çalışarak, hastamızda tek bir cerrahi kesi dahi açmadan, lezyonun tamamını altındaki dokudan tek parça halinde sıyırıp çıkardık. İşlem sonrasında ne bir kanama ne de bir delinme komplikasyonu yaşandı. Hastamız ertesi gün ayaklandı ve hafif gıdalar vermeye başladık. Ancak yine de hastamızı gözlem amaçlı 2-3 gün servisimizde misafir ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı