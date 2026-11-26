Samsun'da engelli badem satıcısına saldırı! Şüpheliyi 63 güvenlik kamerası ele verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle badem satan yüzde 52 engelli Aykut Güler'e (34) saldıran şüpheli, polisin 5 kilometrelik güzergahtaki 63 güvenlik kamerasını tek tek incelemesiyle yakalandı. Saldırıda yere düşüp başını kaldırıma çarpan Güler'in protez dişi ağzından çıktı. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emirhan B. (23) adliyeye sevk edildi.
- Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle seyyar badem satan yüzde 52 engelli Aykut Güler (34), tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptı.
- Polis, yaklaşık 5 kilometrelik güzergahtaki 63 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek saldırganın İlkadım ilçesinde bir iş yerinde çalışan Emirhan B. (23) olduğunu tespit etti.
- 15 suç kaydı bulunan Emirhan B., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle seyyar olarak badem satan engelli şahsa saldıran kimliği belirsiz şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.
YERE DÜŞÜP BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI
Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler (34), tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağzından protez dişi de çıkan Aykut Güler'e saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aykut Güler'in şikayeti üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
63 KAMERA TEK TEK İNCELENDİ
5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, elde ettikleri görüntüleri saha araştırmalarıyla birleştirerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda saldırgan Emirhan B. (23) olduğu ve İlkadım ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Atakum'da başlayan kapsamlı araştırma sonucunda şüpheli, dün İlkadım ilçesinde yakalanarak savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emirhan B., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.