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Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle seyyar olarak badem satan engelli şahsa saldıran kimliği belirsiz şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

YERE DÜŞÜP BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler (34), tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Ağzından protez dişi de çıkan Aykut Güler'e saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aykut Güler'in şikayeti üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

63 KAMERA TEK TEK İNCELENDİ

5 kilometrelik güzergahta bulunan 63 ayrı güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, elde ettikleri görüntüleri saha araştırmalarıyla birleştirerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda saldırgan Emirhan B. (23) olduğu ve İlkadım ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi. Atakum'da başlayan kapsamlı araştırma sonucunda şüpheli, dün İlkadım ilçesinde yakalanarak savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emirhan B., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı