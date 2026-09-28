Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, milli arayı ailesiyle birlikte Marmaris'te değerlendirdi. Eşi Lais ve üç çocuğuyla tatile çıkan yıldız futbolcu, konaklama tercihi ve yaptığı harcamayla dikkat çekti.

Dalaman'a uçakla gelen Ederson ve ailesinin buradan özel helikopterle konaklayacakları otele geçtiği belirtildi. Brezilyalı kaleci, Marmaris'in lüks otellerinden birini tercih etti.

GECELİĞİ 13 BİN EURO

Ederson ve ailesinin kaldığı otelin gecelik ücretinin yaklaşık 13 bin euro, yani 730 bin TL olduğu belirtildi. Üç gün boyunca Marmaris'te kalan yıldız kalecinin konaklama ve diğer harcamalarla birlikte tatil için yaklaşık 3 milyon TL harcadığı ifade edildi. Böylece Ederson'un tatilde günlük harcamasının yaklaşık 1 milyon TL'yi bulduğu hesaplandı.

EŞİYLE TABAK KIRDI

Ederson'un Marmaris tatilinden renkli görüntüler de ortaya çıktı. Brezilyalı yıldız ile eşi Lais, dün gece eğlence sırasında birlikte tabak kırdı.

Ederson bununla da yetinmedi. Fenerbahçeli kaleci, kendisine ilgi gösteren hayranlarını geri çevirmeyerek tabakların üzerine imza attı. Tatilden geriye Ederson ve eşinin bu renkli anları kaldı.

TÜRKİYE'Yİ GEZMEYİ SEVİYOR

Türkiye'ye geldikten sonra ailesiyle farklı tatil noktalarını ziyaret eden Ederson'un daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya'ya da gittiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 11 milyon euro kazanan yıldız kaleci, milli arayı bu kez Marmaris'te geçirerek İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle dinlenme fırsatı buldu.