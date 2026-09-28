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74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

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74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu Haber Videosunu İzle
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu
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Bülent Ersoy'un son konserinde sergilediği sıra dışı dans performansı ve yüksek enerjisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Usta sanatçı Bülent Ersoy, sahne aldığı son konserinde sergilediği sıra dışı dans performansıyla izleyenleri büyüledi. 74 yaşında olmasına rağmen sahnedeki yüksek enerjisi ve kendine has dans figürleriyle dikkat çeken sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ersoy'un performansına ait görüntüler kısa sürede geniş kitleler tarafından izlendi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bülent Hanım'ın 600 milyon dolar serveti varmış. Fotoğraflarına baktım da gerçekten çok güzel bir hanımefendi. Fevkaladenin de fevkinde bir bayan.

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Haber YorumlarıEvland Konut:

bıraksın Dansı sahneyi de öteki tarafa hazırlık yapsın. Yetmez mi bu dünyadaki hükümleri

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