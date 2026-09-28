74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

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Usta sanatçı Bülent Ersoy, sahne aldığı son konserinde sergilediği sıra dışı dans performansıyla izleyenleri büyüledi. 74 yaşında olmasına rağmen sahnedeki yüksek enerjisi ve kendine has dans figürleriyle dikkat çeken sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ersoy'un performansına ait görüntüler kısa sürede geniş kitleler tarafından izlendi.

Kaynak: Haberler.com