74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bülent Ersoy'un son konserinde sergilediği sıra dışı dans performansı ve yüksek enerjisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Usta sanatçı Bülent Ersoy, sahne aldığı son konserinde sergilediği sıra dışı dans performansıyla izleyenleri büyüledi. 74 yaşında olmasına rağmen sahnedeki yüksek enerjisi ve kendine has dans figürleriyle dikkat çeken sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ersoy'un performansına ait görüntüler kısa sürede geniş kitleler tarafından izlendi.