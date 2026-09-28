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Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

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Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Haber Videosunu İzle
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
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Van’ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda bir kız öğrencinin boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelmesi paniğe neden oldu. Öğretmenler ve veliler silahı öğrencinin elinden alırken, olay yerine çağrılan polis ekipleri tüfeğe el koydu. Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

  • Van'ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na bir kız öğrenci pompalı tüfekle geldi.
  • Boş olduğu belirtilen tüfek öğretmenler ve veliler tarafından öğrencinin elinden alındı; polis tüfeğe el koydu.
  • Öğrenci ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Van’ın Tuşba ilçesinde bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelmesi paniğe neden oldu. Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayda, ismi açıklanmayan kız öğrenci sabah saatlerinde silahla okula gelirken fark edildi.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

İHA’nın haberine göre, boş olduğu belirtilen pompalı tüfek öğretmenler ve veliler tarafından öğrencinin elinden alındı. Olayın ardından polis ekiplerine haber verildi.

POLİS SİLAHA EL KOYDU

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda öğrenci velisi okula geldi. Yaşanan olay okul çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

TURGUTLU’DAKİ SALDIRI HALA GÜNDEMDE

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de kısa süre önce bir öğrencinin av tüfeğiyle okul çevresinde ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 9. sınıf öğrencisi H.O.’nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Van’da yaşanan son olay, okullardaki silah ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAyhan KURT:

Z kuşağı Y kuşağı diyecek verdiler gazı kızcağız haber olup ünlü olmak icin bunu yaptı şimdi ailecek karakolda ilkinde su dizileri temizleyin super baba Perihan abla çiçek taksi mahallenin muhtarları vs formatında günümüze uyarlayin 10 yil sonra meyvelerini toplariz

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu olayların normal gerçekleştiğine inanmıyorum. Bir şeyler dönüyor

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Haber Yorumlarıonder zengin:

Demokrasi büyük bir nimet. Demokraside yönetimi belirleyen şey seçimdir. Seçilen yönetim tün ülkenin tüm kurumlarını yönetir. İnsanlar yönetimden memnunsa tekrar tekrar seçerler

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Haber YorumlarıIrmak Demirkan:

ailede tabikii

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Haber YorumlarıYusuf Kalkan:

Akım sandı heralde

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Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Saçmalayan saçmalayana, eskiden cehalet dizi boyu derlerdi şimdi gırtlağa kadar.

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