Prof. Dr. Ferah Ece, üç haftayı geçen öksürüğün ihmal edilmemesi uyarısında bulundu

Akciğer hastalıklarının erken dönemde çoğu zaman belirgin şikayetlere yol açmayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Uzun süren öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ihmal edilmemeli. Akciğer sağlığını korumak için risk faktörlerinden uzak durmak ve vücudun verdiği sinyalleri zamanında dikkate almak gerekir" dedi.

Akciğerler, vücudun oksijen ihtiyacını karşılayan ve yaşamın devamlılığı için hayati önem taşıyan organların başında geliyor. Sigara kullanımı, hava kirliliği, mesleki maruziyetler, enfeksiyonlar ve bazı kronik hastalıklar ise akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. 25 Eylül Dünya Akciğer Günü, akciğer hastalıkları konusunda farkındalığın artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

"Uzun süren öksürük önemsenmeli"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, " Öksürük, akciğerleri koruyan doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ancak uzun süre devam eden veya karakter değiştiren öksürük mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle üç haftadan uzun süren öksürük, eforla ortaya çıkan nefes darlığı, balgamda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı, göğüs ağrısı ve sürekli yorgunluk gibi belirtiler akciğer hastalıklarının habercisi olabilir" diye konuştu.

"Sigara akciğer sağlığı için önemli bir risk"

Sigara ve tütün ürünlerinin akciğer sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğuna değinen Uzm. Dr. Ece, "Sigara başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalık açısından önemli bir risk faktörüdür. Pasif içicilik de akciğerler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Sigarayı bırakmak ise her yaşta akciğer sağlığı açısından önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

"Hava kirliliği de akciğerleri etkiliyor"

Akciğer sağlığının yalnızca sigara kullanımıyla ilişkili olmadığını belirten Uzm. Dr. Ece, "Hava kirliliği, toz, kimyasal maddeler ve bazı mesleki maruziyetler de solunum sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde risk grubundaki kişilerin, başta KOAH ve astım hastaları olmak üzere, dışarıda geçirdikleri süreyi azaltmaları ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. Gerekli durumlarda hekim önerileri de dikkate alınmalıdır" dedi.

"Erken tanı tedavi süreci için önemli"

Akciğer hastalıklarında erken tanının, tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Ece, "Özellikle sigara öyküsü bulunan, ailesinde akciğer hastalığı veya kanser öyküsü olan ve mesleki olarak riskli maddelere maruz kalan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir" diye konuştu.

"Akciğer sağlığını korumak için"

Akciğer sağlığını korumak için önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ece, tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun. Pasif içiciliğe maruz kalmamaya özen gösterin. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde dışarıda geçirilen süreyi azaltın ve gerekli durumlarda uygun koruyucu önlemleri alın. Mesleki risklere karşı uygun koruyucu ekipman kullanın. Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzının bir parçası haline getirin. Uzun süren öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri ihmal etmeyin. Kronik akciğer hastalığınız varsa hekiminizin önerdiği kontrolleri düzenli yaptırın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı