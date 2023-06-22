Prof. Dr. Alper Şener'den yaz ishali uyarısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, havaların ısınmasıyla 'yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek, gıda hijyeni ve viral hastalıklarda artışın söz konusu olduğunu anlattı.

İZMİR'de, Prof. Dr. Alper Şener, havaların ısınmasıyla 'yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek, "Rus ya da İtalyan salatası gibi mayonezli gıdalar, kumpir ve midyeler, hızlı tüketilmesi gereken besinlerdir. Isı dereceleri arttıkça bakterinin üreme potansiyeli fazladır. Bu gıdalara dikkat etmek gerekir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, yaz döneminde havaların ısınmaya başlamasıyla, gıda hijyeni ve viral hastalıklarda artışın söz konusu olduğunu anlattı. Okulların tatile girmesiyle, ailelerin otel ve benzeri tatil merkezlerinde sıklıkla vakit geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Şener, gıda hijyeni ve sirkülasyonuyla ilgili bazı sorunlar yaşandığına dikkat çekti. 'Yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan hastalıklarda artış yaşanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şener, "Adenovirüs ve rotavirüs gibi viral hastalıklar ön planda. Hem 0-7 yaş grubunda, hem yetişkinlerde havaların ısınmasıyla aşırı susuz kalma tablosu ortaya çıkabiliyor. 65 yaş üstünde sıcağa ve ishale bağlı, vücudun susuz kalması söz konusu olabilir. Tansiyon ve kan şekeri dengesizlikleri, bilinç durumu değişiklikleri, yaşlı hasta grubunda karşılaşacağımız tablolardır. Çocukluk yaş grubunda ise bulantı, kusma ve ishalle devam eden bazı semptomlar oluşabilir" diye konuştu.