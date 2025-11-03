Organ Bağışı Haftası'nda Dr. Kazak'tan Kritk Uyarı: Her Gün 10 Kişi Hayatını Kaybediyor

ORGAN ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, " Türkiye'de 30-35 bin civarında organ bekleyen hasta var. Maalesef her gün biz organ bulunamadığı için 10 kişiyi kaybediyoruz" dedi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla panelde konuşan Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, organ bağışının önemine dikkat çekti. Kazak, "3-9 Kasım haftası ülkemizde her yıl organ bağışı haftası olarak kutlanmaktadır. Buradaki temel amacımız bekleyen binlerce hastamıza umut olabilmek. Bunun için gerek Sağlık Bakanlığı gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerek Bölge Koordinasyon Merkezi ve sahadaki tüm koordinatörlerimiz 7 gün 24 saat çalışarak bu insanlara yardımcı olmak için eğitimler, organ bağışı stantları, paneller, sempozyumlar vermektedirler" diye konuştu.

'ORGANLARIMIZ TOPRAK OLMASIN, CAN OLSUN'

Türkiye'de beyin ölümü sonrası organ bağışının her yıl yüzde 25-30'larda olduğunu ifade eden Kazak, "Her yıl ülkemizde beyin ölümleri olmakta olup, maalesef bu beyin ölümü sonrası organ bağışı ise yüzde 25'lerde, 30'lardadır. Tüm amacımız bu beyin ölümü sonrası organ bağışını artırmaktır. Bunun için bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Son olarak e-Devlet üzerinden, e-Nabız üzerinden organ bağışlamak mümkün olmuştur. İnsanlarımızdan şunu istiyoruz; organlarımız toprak olmasın, can olsun. Lütfen beyin ölümü sonrası organları bağışlayın ve bu insanlarımıza can olalım" dedi.

'ÜLKEMİZDE HER GÜN 10 KİŞİ ORGAN BULAMADIĞI İÇİN HAYATINI KAYBEDİYOR'

Türkiye'de 30-35 bin civarında organ bekleyen hastaların olduğunu ifade eden Kazak, "Maalesef her gün biz 10 kişiyi kaybediyoruz onlara organ bulamadığımız için. Bizim donanımlı hastanemiz var, donanımlı ekiplerimiz var, yoğun bakımlarımız var, nakil hocalarımız var. 7 gün 24 saat çalışan 112'miz, UMKE'miz, TSK'nın uçakları, Sağlık Bakanlığı'nın uçakları, her şeyimiz var. Ancak maalesef kadavradan yani beyin ölümü sonrası olan organ bağışını artırmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Geçen seneye göre ciddi bir artış var bu sene. Ülkemizde 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık 5 bin 500 tane nakil yapıldı. Bizim çabamız bu nakillerin sayısını özellikle kadavradan olan nakillerin sayısını artırarak bu bekleme sıralarındaki insanlarımızın hayatlarında yeni bir ufuk olabilmek. Tüm sahadaki koordinatör arkadaşlarımız da bu çaba içinde 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Her birine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.