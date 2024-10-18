Ölü ilan edilen adam, organları alınmadan bir kaç dakika önce hayata geri döndü

İngiltere'de yaşanan şok edici bir olay, tıp dünyasını ve kamuoyunu sarstı. Thomas 'TJ' Hoover II adlı bir adam, organ bağışı için hazırlanırken hayata döndü.

Olay, Ekim 2021'de Hoover'ın uyuşturucu aşırı dozundan hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Doktorlar onu öldü ilan ettikten sonra organ bağışı için hazırlıklara başladı. Ancak ameliyathanede beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Hoover'ın kalbi test edilirken, aniden hareket etmeye ve ağlamaya başladı. Organ nakli doktoru Natasha Miller, bu anı "Yatakta hareket ediyor, çırpınıyordu. Gözle görülür şekilde ağlıyordu," sözleriyle anlattı.

Bu gelişme üzerine cerrahlar hemen organ alımından vazgeçti. Olayın etkisi büyük oldu; bazı çalışanlar işten ayrıldı, bazıları ise yaşadıkları travma nedeniyle terapi görmek zorunda kaldı.

Hoover'ın kız kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin daha önce de tepki verdiğini, ancak doktorların bunu refleks olarak açıkladığını söyledi. Bu iddia, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

Kentucky Organ Bağışı Ortakları (KODA) olayı reddetse de, resmi makamlar konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şu anda Hoover hayatta, ancak ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve kız kardeşi onun yasal vasisi olarak bakımını üstlenmiş durumda.

Bu olay, organ bağışı süreçleri ve ölüm tespiti konularında ciddi tartışmalara yol açtı. Sağlık yetkilileri, benzer durumların yaşanmaması için prosedürleri gözden geçiriyor. Tıp etiği uzmanları ise, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizginin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha vurguluyorlar.