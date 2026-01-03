Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda uzun süredir nadiren görülen suçiçeği vakalarının yeniden ortaya çıkması, aileleri ve eğitim kurumlarını alarma geçirdi. Hastalığın başlangıçta kendini net şekilde göstermemesi nedeniyle okul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılabildiği belirtilirken, uzmanlar erken belirtilerin takip edilmesi ve gerekli durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Suçiçeğinin ilk döneminde ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi genel şikâyetlerin görülebileceğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, hastalığın ilerleyen günlerde ciltte döküntülerle kendini belli ettiğini söyledi. Aliyeva, döküntülerin başlangıçta kızarıklık şeklinde ortaya çıktığını, bir-iki gün içerisinde ise içi sıvı dolu kabarcıklara dönüştüğünü ifade etti.

BULAŞTIRICILIK DÖKÜNTÜDEN ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Suçiçeğinin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dr. Aliyeva, çocukların döküntü görülmeden önce de virüsü başkalarına bulaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle suçiçeği şüphesi bulunan çocukların okula ve kreşe gönderilmemesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aliyeva, hastalığın çoğu vakada hafif seyrettiğini ancak özellikle küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ve ergenlerde daha ağır tabloların görülebileceğini belirtti.

KABARCIKLARA TEMAS HASTALIĞI AĞIRLAŞTIRABİLİR

Uzmanlar, hastalık sürecinde döküntü ve kabarcıkların patlatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Dr. Aliyeva, kabarcıkların içinde virüs bulunduğunu ve patlatıldığında bulaştırıcılığın daha da artabileceğini söyledi. Kaşıntının azaltılması için bazı durumlarda ilaç önerilebildiğini belirten Aliyeva, "Kabarcıklar tamamen kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder. Bu nedenle tam kabuklanma gerçekleşene kadar çocukların okula ya da kreşe gitmesini istemiyoruz" dedi.

VİRÜSÜN BELİRTİSİ GECİKEBİLİR

Suçiçeği virüsünün bulaştıktan sonra hemen belirti vermeyebileceğini ifade eden uzmanlar, kuluçka süresinin bir haftayı aşabileceğine dikkat çekiyor. NTV'ye konuşan Dr. Aliyeva, virüs bulaştıktan sonra belirtilerin 7-10 gün içinde ortaya çıkabileceğini belirterek ailelerin çocuklarını yakından takip etmesi gerektiğini kaydetti.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Dr. Aliyeva, ateşin kontrol altına alınamaması, ciltte iltihaplanma belirtilerinin görülmesi ve çocuğun beslenemeyecek kadar halsiz düşmesi durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, suçiçeği şüphesinde erken müdahalenin hem hastalık sürecini daha rahat geçirmek hem de bulaş riskini azaltmak açısından kritik olduğunun altını çiziyor.

AŞI KARŞITLIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Özellikle okullarda yeniden görülen vakalarla birlikte "aşı yaptırmama" tercihinin toplumsal düzeyde neye yol açtığı sorusunu tekrar gündeme taşıyor. Konu hem tıbbi hem de halk sağlığı boyutuyla ele alındığında, aşı karşıtlığının suçiçeği gibi "bulaşıcılığı yüksek" hastalıklarda salgın riskini artırdığı görülüyor.

Aşılanma oranları düştüğünde, sınıf içi yayılım artıyor, bağışıklığı olmayan çocuklar kadar aşı olamayan risk grupları (bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar vb.) daha fazla tehlike altına giriyor ve hastalığın daha ağır seyrettiği ergen ve yetişkin vakaları daha sık görülebiliyor.

Suçiçeği aşısı, varisella-zoster virüsüne karşı bağışıklık oluşturarak hastalığı ya tamamen önlemeyi ya da geçirildiğinde daha hafif seyretmesini amaçlıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki doz varisella aşısının suçiçeğini önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu belirtiyor.