Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, TV100'ün başlattığı ve Türk Kızılay'ın desteğiyle sürdürülen 'Kan Ver Türkiye'm' kampanyasına destek verecek. Kampanya kapsamında 18 Ağustos Cuma günü 09.00-18.30 saatleri arasında Belediye önünde kurulacak kan bağışı aracı ile belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar kan verebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, "Kan Ver Türkiye'm" kampanyasına destek verecek. 18 Ağustos Cuma günü düzenlenecek kampanya kapsamında kan vermek isteyenler 09.00-18.30 saatleri arasında bağışta bulunabilecek.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, TV100'ün başlattığı ve Türk Kızılay'ın desteğiyle sürdürülen "Kan Ver Türkiye'm" kampanyasına destek verecek. Kampanya kapsamında 18 Ağustos Cuma günü 09.00-18.30 saatleri arasında Belediye önünde kurulacak kan bağışı aracı ile belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar kan verebilecek.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Kızılay'ın kan stokların azaldığını biliyoruz. Bu nedenle hem kendi sağlığımız hem de ihtiyaç duyanlar için kan bağışı önemli. Odunpazarı Belediyesi olarak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacağız. TV100'ün başlatmış olduğu kampanyaya biz de destek vermek istedik. Biz buradayız. Ben tüm hemşehrilerimi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" dedi.