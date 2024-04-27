Obezite hastalığına uzmanından korkutan açıklama

" Türkiye, Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülke"

"Çocukluk çağı obezitesi yüzde 20'lere kadar yükseldi"

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu'na dünyadan 15 bilim insanı katılarak obeziteye yönelik çalışmalarını aktardı. Harvard Üniversitesi'nden sempozyuma katılarak önemli açıklamalarda bulunan Uzman Doktor Furkan Burak, "Amerika'da nüfusun yüzde 75'i ya fazla kilolu ya da obezite hastası. Türkiye maalesef Avrupa'da obezite oranının en yüksek olduğu ülke. Çocukluk çağı obezitesi de yüzde 20'lere kadar yükseldi" dedi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Preoperatif Protein Kalori Kısıtlama Sempozyumu, dünyanın en önemli bilim insanlarını bir araya getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Clevland Klinik, California Üniversitesi ile Avrupa'dan Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden 15 bilim insanının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, ameliyat öncesi protein kısıtlaması konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı.

"15 bilim insanı Kocaeli'ye geldi"

Sempozyumla ilgili bilgi paylaşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Amerika'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden arkadaşlarımız ameliyat öncesi protein kalori kısıtlaması ya da protein kalori kısıtlamasıyla yaşlanma nasıl önlenebileceğine dair çalışmalarını sempozyumda aktarıyor. Bilim insanlarını üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce Leiden'da ve Boston'da benzer toplantı yapmıştık. Arkadaşlarımızın burada olması bizim için gurur verici. Fakültemizden mezun olan Doktor Furkan Burak Harvard Boston'da çalışıyor, kendisi bizim gururumuz. Uluslararası iş birliklerimiz devam edecek. Zaten Harvard ile süren programımız vardı. Asıl hedefimiz insanlarımızın öz güvenini arttırmak, bizim de bir şeyler yapabildiğini, konuşabildiğini göstermek. Her zaman söylüyorum, nereden olduğunuz değil, nerede olduğunuz önemli. Nerede olduğunuzu gösterebilmek için de gayret, merak olmalı. Amacımız Kocaeli Üniversitesi'ni ve arkadaşlarımızı iyi bir noktaya getirmek. Yurt dışından 15 arkadaşımız Kocaeli'ye geldi" diye konuştu.

Sempozyum katılan Endokrinoloji Uzmanı Doktor Furkan Burak, "Harvard Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Dünyanın dört bir yanında bir araya gelen bilim insanları; kalori kısıtlamasının yaşlanmaya, insan ömrüne etkisine, cerrahi stres, kemoterapi, radyoterapi veya kanser tedavisi gibi konularda komplikasyonları, yan etkilerini azaltmak için çalışan bir grup. Harvard Tıp Fakültesi'nden Clevland Klinik'e, California, Zurich Üniversitesi gibi bütün araştırmacıları Kocaeli'de ağırlamak bizim için mutluluk verici. Bu çalışmalar 4'üncü yılında. Çalışmalarımızı birleştirip temel bilim çalışmalarının testlerini insan üzerinde başlatıyoruz. Bu büyük işlere Türkiye'yi de dahil etmek bizim için gurur kaynağı. Türkiye'deki meslektaşlarımız da ciddi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları dünyanın yaptığı işlerle birleştirip boyutlarını daha da arttırmak en büyük amacımız. Biz sempozyumda da obeziteyi çalışıyoruz. Kaloriyi artırınca nasıl oluyor, iş obeziteye nasıl gidiyor, hastalıkla nasıl oluşuyor, obezite ile gelen sorunları nasıl tedavi edebiliriz diye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye maalesef Avrupa'da obezite oranı en yüksek ülke"

Beynin hiçbir zaman kilo vermeyi sevmediğini belirten Doktor Burak, "Bu sebeple hastayı daha kapsamlı tedavi etmek gerekiyor. Amerika'da nüfusun yüzde 75'i ya fazla kilolu ya da obezite hastası. Türkiye maalesef Avrupa'da obezite oranı en yüksek ülke. Dolayısıyla obezite 5-10 yıl ömrümüzden alıyor. Hayat kalitemizi ciddi azaltıyor, 100'den fazla başka hastalığa yol açıyor. Topyekün önce öğrenerek, anlayarak bilim insanları ve hekimlerimizi destekleyip tolumla beraber bu hastalığı tedavi etmemiz gerekiyor. Ameliyatın faydalı olduğu durumlar var ama öncelikli tedavi tıbbi tedavidir. Tıbbi tedavi önceden çok mümkün değildi ama son 3-4 yıldır geliştirilen tıbbi tedaviler var. Çocukluk çağı obezitesi yüzde 20'lere kadar yükseldi. Akstra önlemler almazsak bu durum daha da kötüye gidecek. Artık diyabeti, hipertansiyonu çocuklarda görmeye başladık. Bu çok korkunç bir şey. Çocuklarda diyabetin komplikasyonları daha hızlı ilerliyor. Okullardan başlayarak yeme alışkanlıklarını düzeltip, proses edilmiş yiyeceklerden uzak tutmamız gerekiyor. Davranışsal olarak da bir şekilde müdahale edip önüne geçmezsek büyük sorunlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Harvard çalışan doktor Keith Özaki, yiyecek ile içeceklerin cerrahi komplikasyonlara olan etkisini ve cerrahi komplikasyonları nasıl diyetle azaltabileceğini çalıştığını belirtti.

Cleveland Clinic'te çalışan Doktor Chris Hine ise kalori kısıtlamasının ve diyetin sağlıklı ömrü uzatmasını konusundaki çalışmalarını hakkında bilgi verdi.