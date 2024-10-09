Nükleer atıkların gömüldüğü mahallede güvenli sınırın 219 katı radyasyon çıktı

İzmir Gaziemir'de 17 yıldır gömülü halde bekleyen nükleer atıklar uzun süren çabaların ardından temizlenmeye başlanmıştı. Deneyimsiz firmalar tarafından kazma ve kürekle temizlenmeye çalışılan bölgedeki çalışmalar sırasında saat 1 kg civarında radyoaktif tozun, İzmir'in etrafına yayıldığı ve bu durumun tüm Türkiye için de büyük bir risk taşıdığı ifade ediliyor.

KANSERDEN ÖLENLERİN SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ VAR

Halk sağlığı için sürecin bilimsel çalışmalar ışığında yürütülmesi gerektiğini belirten bölge sakinleri son zamanlarda kanserden ölen kişilerin sayısında da ciddi oranda bir artış yaşandığını kaydetti.

"KORKU YAŞIYORUZ, ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Yetkililere çağrıda bulunan ve "Çok büyük bir korku yaşıyoruz, endişeliyiz. Kokudan evimizin camını açamıyoruz. Milleti zehirliyorlar resmen. Mahallede hastalıklar çok yaygın. 2 sene içinde 30 kişi kanserden öldü burada" ifadelerini kullanan mahalle sakinleri yardım beklediklerini kaydetti.

CANLI YAYINDA TEST YAPILDI

"Türkiye'nin Çernobil"i olarak adlandırılan bölgeye muhabirini ve emekli akademisyen Dr. Enver Yaser Küçükgül'ü yollayan duayen gazeteci Uğur Dündar dikkat çeken bir çalışma yaptırdı.

18 yıldır ölüm saçan bölgede elindeki cihazla canlı yayın esnasında test yapan Dr. Küçükgül, sonucu "Güvenli sınırın 219 katı radyasyon var. Burası bir radyoaktif sahası, ne kadar radyoaktif kaynak var bunun miktarını belirlemek gerekir. Şu ana kadar yapılan hiçbir çalışmada sahadaki gerçek miktar ölçülmedi. Gerçek miktarı ölçebilmek için oradan sağlam zemine kadar sondaj yapılması lazım ve bu sondajda alınan karot örnekleri tam analize tabi tutulmalı ve ancak bunlar belirlendikten sonra sahadaki radyasyon miktarını konuşabiliriz" ifadeleriyle duyurdu.